Marc Márquez (33), piloto: "Me duermo a las 22:30, hago mi skincare, me lavo los dientes y 'salto' sobre la cama"

Marc Márquez no solo cuida cada detalle cuando se sube a la moto. También ha convertido su vida diaria en una rutina casi milimetrada, especialmente en lo que tiene que ver con el descanso.

Para un piloto de MotoGP, dormir bien es tan importante como la telemetría o la puesta a punto de la moto, y el ocho veces campeón del mundo lo sabe mejor que nadie. Por eso ha ido puliendo un ritual nocturno que sigue casi a rajatabla antes de irse a la cama.

En unas declaraciones para las redes sociales de MotoGP, Márquez explicó cómo ha cambiado su forma de dormir desde que comparte vida con Gemma Pinto, su pareja.

Marc Márquez, 32 años

El piloto reconoce que ahora su noche está perfectamente ordenada y empieza siempre de la misma manera: "Mi rutina de sueño, desde que estoy con Gemma, es hacer el skincare, después me limpio los dientes y saltar a la cama".

El descanso, para Márquez, no es un asunto menor ni algo que se pueda improvisar. En un Mundial de MotoGP en el que los fines de semana se alargan con sprint, sesiones de entrenamientos y compromisos con el equipo, llegar fresco al domingo pasa por dormir de manera profunda y continuada.

Por eso el catalán ha ido afinando detalles que pueden parecer pequeños, pero que a su juicio marcan la diferencia en su recuperación física y mental.

Las pesadillas

Uno de los aspectos más curiosos es la relación del piloto con los sueños y las pesadillas. Él mismo reconoce que hay un patrón muy claro cuando el cuerpo no está del todo fino.

Según explicó, "Cuando estoy enfermo es cuando normalmente tengo los sueños más raros. Siempre estoy cayendo en un hoyo grande, un hoyo negro". Esa sensación de caída interminable, de pérdida de control, aparece precisamente cuando el organismo está más débil, y él lo identifica como una señal más de que algo no va bien.

La forma en la que duerme también tiene su propio ritual. Márquez es tajante con algo que divide a mucha gente: los calcetines en la cama.

El piloto de Cervera se mostró totalmente en contra de dormir con los pies cubiertos, y lo dejó claro con una de las frases más virales de la entrevista: "Nunca duermo con calcetines, ¿quién duerme con calcetines?". Para él, el confort pasa por dormir ligero, con la mínima ropa posible, y con una sensación de libertad total a la hora de moverse entre las sábanas.

Otro detalle llamativo tiene que ver con el lado de la cama que elige. No es casualidad ni cuestión de costumbre sin más, sino que lo relaciona directamente con su estilo de pilotaje.

Márquez confesó que siempre se coloca en la misma parte del colchón: "Duermo en el lado izquierdo de la cama. Me encantan las curvas de izquierdas así que duermo en el lado izquierdo". La conexión entre su vida cotidiana y su forma de entender la moto es total: incluso en la cama, el ocho veces campeón busca ese lado izquierdo que tantas veces ha exprimido en los circuitos.

Solo una alarma

La rutina no se queda solo en cómo se acuesta, sino también en cómo se levanta. Márquez explicó que tiene muy controlados sus horarios y que rara vez cambia la franja en la que empieza el día. En sus propias palabras, "Mi alarma normalmente suena a las 7:30-8:00, aunque depende del día".

Además, el piloto insiste en que no necesita recurrir a varias alarmas, ni a esos cinco o diez minutos extra que tanta gente se concede. Él prefiere levantarse de golpe y no alargar el momento de dejar la cama: "No necesito varias alarmas. Me levanto con la primera, con una alarma es suficiente. Odio estar ahí cinco minutos más, y cinco minutos más...".

Esa disciplina encaja a la perfección con la imagen de un deportista de élite que vive pendiente de cada segundo, tanto dentro como fuera de la pista.

En conjunto, las rutinas de Marc Márquez dibujan el perfil de un piloto que ha entendido que la alta competición no se prepara solo en el box o en el gimnasio.

El descanso, la higiene del sueño, los horarios y hasta el lado de la cama forman parte de un mismo objetivo: llegar al domingo con la mente fresca, el cuerpo recuperado y la cabeza lista para inclinar la moto al máximo en esas curvas de izquierdas que también le acompañan en su vida diaria.