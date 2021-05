Así es Pedro Acosta, el rey de Moto3 con 16 años y que hace historia: líder en la pista, nervios fuera de ella

El motociclismo español está de enhorabuena. Puede que sea pronto, pero el futuro está asegurado con nombres como Pedro Acosta. El chico de 16 años que está revolucionando Moto3 con su liderazgo y que no deja de sorprender. Los grandes veteranos se rinden ante él, mientras el murciano gestiona con cautela el éxito que le ha llegado casi sin esperarlo. El de Red Bull KTM Ajo está cumpliendo, pero todo apunta a que lo mejor está por llegar. Por el momento, es el piloto más joven de la historia en ganar tres carreras seguidas y el primero en lograr cuatro podios en cuatro carreras en su debut.

Pedro Acosta ya es el hombre de moda. Nacido en Puerto de Mazarrón, Murcia (25 de mayo de 2004), este Mundial está siendo su primera experiencia en la élite. Sin embargo, en los últimos años ya venía pidiendo paso. En 2019, sin ir más lejos, terminó como subcampeón de la Red Bull Rookies Cup. Y lo hizo después de superar una conmoción cerebral en Jerez que le obligó a perderse las dos primeras carreras. Un obstáculo que superó y que, dos años después, solo forma parte de una prometedora historia de éxitos. De hecho, es justo en el circuito andaluz donde ha apuntado su nombre para todos los tiempos. En los test de pretemporada metió miedo y en el Mundial se ha confirmado.

En esa Rookies Cup ya empezó a llamar la atención. Por ejemplo, del último campeón del Mundial de MotoGP. Joan Mir desveló en una reciente rueda de prensa que uno de sus mecánicos le chivó el potencial del 'Tiburón de Mazarrón'. "Fui a verle y desearle suerte en varias carreras", ha llegado a explicar Mir. Todo gracias a Fernando, uno de sus mecánicos que casualmente es vecino de Acosta, y que le adelantó el potencial de un jovencísimo murciano.

Porque Pedro Acosta ya tiene el beneplácito de los grandes del deporte del motor. Marc Márquez, a quién el mismo considera uno de sus referentes, al igual que lo es Kevin Schwantz, ya ha confirmado que tiene mucho por dar en la competición. El de Cervera, que vivió un impacto similar por su corta edad, ha dejado su consejo: "Tiempo al tiempo. No se tiene que poner excesiva presión. Es joven, lo está haciendo muy bien, pilota diferente al resto". Sin embargo, el deporte de élite se basa en los pequeños detalles, los mismos que te pueden catapultar al cielo o desterrarte al infierno para siempre.

Bien lo sabe Valentino Rossi, otro de los nombres propios de MotoGP que ha aprobado el futuro de Acosta. Un piloto "alucinante" que ha sido capa de hacer carreras "perfectas" y que tiene "un gran futuro", según un veterano italiano que lo ha visto -y vivido- todo subido a una moto. Pedro Acosta, cuatro carreras y tres podios seguidos después, es historia quiera o no. Es líder del Mundial de Moto3 y la ausencia de límites la ha establecido él a base de resultados. De superar una conmoción cerebral subido a su moto, a ser el número uno de la clasificación antes de cumplir los 17.

Control con la prensa

El fiel reflejo de lo que es Pedro Acosta se ha podido ver ante los medios de comunicación. Una de las claves de cualquier deportista de primer nivel y que, a favor o en contra, pueden determinar la carrera de las estrellas. Pedro Acosta, como él mismo ha confesado, se está intentando aislar. Y es esa mezcla de humildad y autocontrol la que está dando sus frutos.

Sin ir más lejos, el murciano dejó la anécdota de la jornada en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Jerez. Acosta se rodeaba de los grandes del circuito y el miedo para un chico de 16 años era difícil de esconder. Todas las cámaras le miraban. Y él, lejos de 'apagarse', fue claro: "Cuando he entrado en sala de prensa tenía el culo así". "Cuando escuchas estos comentarios tan positivos de estos grandísimos pilotos, te llenas de confianza", se relajaba Acosta.

Son esos análisis los únicos que quiere tener en cuenta. Los de la prensa son secundarios. Tanto que se ha aislado en estas semanas de competición donde su nombre aparece hasta en la sopa. "No he leído nada en los últimos días. En Catar ya tuve problemas con esto, demasiado, y ahora quiero mantenerme fuera de todo esto", confesaba en Dazn. "Me vi primero en la primera carrera de Catar y me puse demasiada presión, lo mejor ha sido olvidarme de todo y centrarme en trabajar".

Sin embargo, es complicado que la avalancha de felicitaciones le acaben por llegar a sus oídos. Y también que los hitos que ha conseguido en apenas unas semanas le marquen el comportamiento. Pero él, humilde, no se relaja: "Esto lo escribió alguien hace mucho tiempo y ha salido bien. Ya veremos".

