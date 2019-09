Marc Márquez: "Me he caído y eso quiere decir que estoy empujando"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), autor del mejor tiempo de entrenamientos del primer día del Gran Premio de Aragón de MotoGP afirmó que para él había sido "día muy positivo en el que la estrategia que habíamos planteado ha salido en todo momento perfecta, menos lógicamente en el momento de la caída, que no estaba prevista".

"La caída no nos ha cambiado para nada el plan y no nos ha perjudicado en nada ya que en los primeros libres teníamos planificado salir con el neumático duro trasero para intentar entender si la puesta a punto era buena y así ha sido, y entonces para que esperar a la tarde si ya me encontraba bien y cómodo, por eso he decidido hacer el tiempo", explicó el piloto de Repsol.

"Mañana la previsión es de lluvia y ayer ya dije que nuestra estrategia para los viernes cambiaba para este gran premio y ha cambiado porque quería forzar más, utilizar más neumáticos usados para entender que neumático iba mejor y hemos sacado buenas conclusiones y también tocaba probar el neumático delantero", continuó el líder del Mundial.

"Sabíamos que había riesgo de caída con el neumático duro, pero a veces lo tienes que asumir y le he dicho al equipo que quería probarlo porque no quería tener el susto el domingo y sí en unos entrenamientos libres para no estar en la parrilla de salida y tener dudas de si irá bien o no", reconoció Marc Márquez.

Cambio de horario

El líder del mundial y del equipo Repsol Honda restó importancia al hecho de que se cambie el horario de MotoGP, que se disputa antes que la carrera de Moto2, como también de su superioridad en este primer día de entrenamientos ya que "todo depende de cómo haya ido el entrenamiento, si tienes margen de mejora y de cómo te encuentres con la moto, pero desde luego no es la mejor manera de empezar el fin de semana si te pones en el otro sitio".

Experiencia

"Al final es una cuestión de paciencia y por muchos segundos que saques en los libres tengo la experiencia de Austin que parecía que la carrera la ganaba solo desde los primeros libres y me caí; hoy me he caído, lo que quiere decir que estoy empujando, pero sí que es cierto que es mejor empezar con esta ventaja que no ir a remolque", reconoció Márquez.

