Jorge Lorenzo: "En cuanto a lograr resultados la cosa está oscura"

Este fin de semana tendrá lugar el GP de Aragón en Motorland, donde Jorge Lorenzo intentará dar un paso adelante en una temporada marcada por las lesiones y por todos los problemas que le está generando su adaptación a la nueva moto.

En Motorland Aragón, un circuito que se le da bien y en el que ha ganado en dos ocasiones (2015 y 2014), podría ser el escenario propicio para una mejoría junto a la Honda que también pilota Marc Márquez, líder indiscutible del Mundial, que podría "liquidar" prácticamente la temporada con una victoria.

Jorge Lorenzo no estuvo presente en Brno y Austria debido a que se rompió dos vértebras en el GP de Holanda. Reapareció en Silverstone, aunque no al máximo nivel. El piloto mallorquín reveló en la rueda de prensa previa al GP de Aragón que sigue sin estar al cien por cien, pero que confía en ir mejorando poco a poco.

¿Adiós a Honda?

"Como dije en Misano, en mi cabeza está el hecho de que tengo dos años más de contrato. Los pienso cumplir. En la vida todo puede pasar, pero en mi cabeza no está la palabra renuncia, ni abandonar".

Su momento actual

"No tengo la espalda como la tenía antes. Ni ósea ni muscularmente estoy igual debido a la lesión. No he tenido tiempo de recuperarme y entrenarme fuerte. En suma, no estoy mal físicamente, pero es evidente que no estoy como antes. Todavía me duele la espalda según la posición en la moto. Es una lesión de la que te recuperas lentamente. Con el dolor y las molestias no se puede luchar. Es una cuestión de que pase el tiempo y la naturaleza siga su curso".

Resultados

"En cuanto a lograr resultados la cosa está oscura. Es algo que no se puede negar. Intentaremos alumbrar todo un poco más. Ya sea de forma natural o artificial.

