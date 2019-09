Márquez: a la tercera fue la vencida en la última vuelta… y en casa de Rossi

Las derrotas en la última curva en el Red Bull Ring y Silverstone, unidas al encontronazo que este sábado protagonizó junto con Valentino Rossi, ha conseguido despertar a la bestia en Misano. Marc Márquez ha sumado su séptima victoria de la temporada en la casa de Il Dottore, lo que le permite superar los 76 triunfos del legendario Mike Hailwood en el Campeonato del Mundo y quedarse a sólo 13 de las 90 de Ángel Nieto. Y lo más importante de todo es que ya tiene medio título en el bolsillo y podría proclamarse campeón del mundo por octava vez en el Gran Premio de Tailandia, el próximo 6 de octubre, al incrementar su ventaja sobre Andrea Dovizioso a 93 puntos.

“Sabía que no era necesario ganar, porque Álex Rins se cayó y Dovizioso estaba muy lejos pero, con toda la honestidad del mundo, el sábado encontré la motivación necesaria para ganar. Me he dicho '¿Lo intento o no?' y al final lo he intentado en la última vuelta”, ha confesado el líder de MotoGP nada más bajarse de su Honda RC213V y tras superar a Fabio Quartararo en la última vuelta después de que el rookie francés llevara el peso de la carrera durante toda la carrera.

Maverick Viñales, que partía desde la pole, tomó la delantera en la primera curva seguido de Quartararo, Morbidelli y Márquez que, tras una mala salida que le llevó a la quinta posición, remontó a la tercera plaza antes de completar la primera vuelta.

Fue el piloto francés el que tomó la iniciativa en el tercer giro y superó a Viñales, mientras que Márquez lo hizo una vuelta después. Ambos, con un ritmo superior al resto, se marcharon en solitario y el líder de MotoGP dejó que el rookie llevara el peso de la carrera hasta casi el final.

Márquez pasó a la acción en la última vuelta, cuando superó a Quartararo en la frenada de la curva 1. El francés no se amedrentó y se la devolvió en la curva 4, mientras que el español le dio la réplica en la curva 8. Así las cosas, el líder de MotoGP supo tapar los huecos y levantar un muro infranqueable que le llevó a sumar su séptima victoria del curso antes de llegar a MotorLand: territorio Márquez.