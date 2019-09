Márquez y Rossi se echan la culpa mutuamente y Dirección de Carrera les deja sin sanción

Cuando la bandera de cuadros ya asomaba en la sesión de clasificación de MotoGP y Maverick Viñales se había asegurado su segunda pole de la temporada, Valentino Rossi y Marc Márquez se enzarzaron en una lucha estéril que acabó con ambos en Dirección de Carrera para declarar sobre una acción en la curva 14 en la que estuvieron a punto de tocarse. Cada uno expuso sus argumentos y se echaron la culpa mutuamente frente al panel de comisarios capitaneado por Freddie Spencer, que tomó la decisión de dejar sin sanción a ambos pilotos después de que los dos hubieran excedido el límite de la pista y sus registros fueran anulados.

Fue en la última tanda cuando el vigente campeón del mundo se situó por detrás del italiano, que se dio cuenta de las intenciones de su rival y cortó gas para dejarlo pasar. Sin embargo, el español hizo lo mismo y al italiano no le quedó más remedio que tirar porque el tiempo se le echaba encima. Márquez superó a Rossi en plena vuelta lanzada, pero se abrió ligeramente y terminó pisando la zona verde. Una acción que anulaba automáticamente el tiempo de su vuelta, aunque siguió tirando. El italiano se la devolvió en la siguiente frenada y el español hizo lo propio en la curva 14, aunque tuvo los suficientes reflejos para no impactar con Rossi. Acto seguido, el líder de MotoGP levantó la mano izquierda para recriminar la acción a Rossi y el italiano repitió idéntico gesto.

“He salido del box y él estaba esperando o yendo lento en la recta de atrás. Yo no tenía ninguna intención de tirar porque estaba delante de él en la clasificación. Comenzamos la vuelta y en la curva 6 se fue al verde, de modo que su vuelta ya estaba cancelada. Le pillé, entonces me fui largo y fui yo quien pisó el verde, aunque encima de la moto no lo tenía claro y apreté. Luego, al llegar a la curva 14, no sé qué pretendía Rossi. A esa velocidad es imposible tomar la curva como la dio él”, argumentó Márquez, que tomará la salida desde la quinta posición de la parrilla.

“Estaba en mi vuelta rápida, apretando al máximo, y me adelantó en el curvone y se fue al verde. Me hizo perder tiempo y me arruinó la vuelta. Pensé que iba a reducir porque se fue largo, pero no lo hizo. Intenté adelantarle de nuevo en la curva 14, pero me fui largo y ya lo dejé”, explicó Rossi, que este domingo partirá séptimo tras una acción que le recordó a Argentina 2018. “Allí me tiró sin explicación. Me ha bloqueado hasta el punto de no poder reincorporarme a la pista”, concluyó Rossi.