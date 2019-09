Márquez, sobre el incidente con Rossi: "No tengo que excusarme de nada"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que logró el quinto mejor tiempo en los entrenamientos del GP de San Marino de MotoGP, se mostró crítico con la actitud del italiano Valentino Rossi en la segunda clasificación, pero dijo que no va a entrar en "batallas por este motivo".

"No es mi batalla. Mi batalla es el campeonato. Hay pilotos que ya no tienen opciones en el campeonato, pero la mía está muy clara", recalcó Márquez.

A la hora de contar el incidente, el piloto de Repsol Honda aclaró que no está enfadado, si acaso algo "mosqueado".

"Era la última vuelta, los dos estábamos empujando y quiero aclarar que yo no estaba esperando ninguna rueda, sino que he salido solo y él estaba esperando o rodando lento en la recta de detrás y es ahí donde nos hemos encontrado", señaló.

"Yo no tenía ninguna intención de tirar porque estaba delante de él en la clasificación por tiempos y he esperado, y en la última hemos empezado bien, venía bastante rápido, pero en otro punto clave de la acción, en general, que no se ha visto por televisión, en la curva seis, él ya había tocado lo verde y por tanto su vuelta ya estaba cancelada", aseguró Marc Márquez.

"He visto que no iba del todo rápido -continuó- o yo iba mucho más rápido y lo he podido pasar en la recta de detrás y creo que eso me ha perjudicado, pero ha sido un adelantamiento normal y corriente y me ha perjudicado en la curva rápida, porque luego he visto por la cámara que había pisado lo verde, aunque sobre la moto tenía la duda de si había tocado o no", añadió.

"Por ese motivo mi intención era seguir tirando, pero se me ha torcido todo cuando hemos llegado a la curva catorce y he visto de refilón una moto entrar por dentro a una velocidad a la que es imposible coger esa curva, pero la intención se la tendréis que preguntar a él, yo no la sé. Por suerte para mí o por acto reflejo he podido evitar la caída esta vez pues no ha habido contacto", manifestó el líder del mundial.

En cuanto al gesto que hizo con una mano, aclaró: "Para ser honesto, no ha sido para pedir perdón o para excusarme, puesto que no me tenía que excusar de nada, y simplemente ha sido para decir: '¿qué está pasando aquí?', porque no entendía nada".

"El dice que me ha intentado adelantar y ha cometido un error y se ha ido largo, pero bueno, he podido reaccionar rápido y evitar la caída", subrayó.

Márquez quiso quitar importancia a la situación y, aunque le compararon el incidente con el ocurrido en Sepang en 2015, Márquez dijo que fue "una acción similar, pero de entrenamientos".

"Lo importante es que he podido evitar la caída, el contacto, porque ahora una pequeña caída, una lesión, no es bueno ya que la semana que viene tenemos otra carrera", agregó.

Sobre la llamada de Dirección de Carrera, Marc Márquez dijo no esperar "mucho". "No es mi intención, no es rival para el campeonato y sale por detrás nuestro, y no quiero perder ni un segundo de tiempo. Yo voy a explicar lo mismo que he explicado aquí y espero que él explique lo mismo", comentó.

[Más información: Márquez, Rossi y su último roce en el que casi acaban en el suelo]