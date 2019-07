Ducati carga contra Lorenzo: "Firmó con Honda antes de conocer nuestra decisión"

Jorge Lorenzo no está pasando por su mejor momento como piloto de MotoGP. El español sufrió una fractura de vértebras en su última participación, lo cual le obligó a ser hospitalizado y a perderse los siguientes compromisos. Su llegada a Honda no le ha salido como tenía previsto y, ante ello, desde Ducati no han querido pasar por alto su decisión de cambiar de equipo.

En este sentido, el director deportivo de Ducati, Pablo Ciabatti, ha concedido una entrevista a la web de Motorlunews y, en primer lugar, ha dejado claro cuáles eran las expectativas marcadas para Lorenzo en el equipo: "Contratamos a Jorge para que se convirtiera en campeón mundial o al menos lo intentara en el primer año, pero las cosas fueron diferentes".

Por otra parte, Ciabatti reflejó el comienzo difícil del segundo año y que eso hizo que todo fuese cuesta abajo tanto para Ducati como para el propio Lorenzo: "El segundo año las cosas empezaron como empezaron... Y esto creó una situación difícil. Creo que es comprensible que estuviéramos pensando en algo diferente. Esto es lo que pasó. La decisión fue tomada después de Le Mans".

Jorge Lorenzo, en el hospitality del equipo Repsol Honda en el circuito de Assen. Repsol

La decisión del cambio

Finalmente, el director de Ducati fue tajante con la decisión de Lorenzo de marcharse a Honda y no quiso echar más leña al fuego: "Hay veces en que tienes que tomar una decisión, y punto. En ese momento, lo que sucedió, sucedió... Jorge decidió firmar con Honda antes de que le dijéramos nuestra decisión, porque pensó que no tenía oportunidad de continuar con Ducati. Pero también es cierto que habíamos estado hablando con Petrucci durante algunas semanas. Aunque no fue un secreto porque fuimos muy claros con el mánager de Jorge".

