Reus confiesa que pudo haber fichado por el Barcelona en verano de 2015

Marco Reus siempre ha estado llamado a marcar una época en el mundo del fútbol. No obstante, las lesiones han sido sus principales aliadas en buena parte de su trayectoria deportiva, lo cual le ha impedido explotar a un gran nivel. A pesar de ello, prestigiosos clubes europeos han mostrado interés por sus servicios en más de una ocasión y así lo ha confirmado el propio futbolista.

En primer lugar, la versión alemana de la web de Goal ha recogido unas declaraciones de Reus publicadas por Psotta en el magazine GQ donde el centrocampista alemán aseguró que el Barcelona estuvo detrás de él para ficharle: "En el verano de 2015, mi jefe Dirk Hebel se sentó en el hotel del aeropuerto de Düsseldorf con Raúl Sanllehí. Seis meses, miembros del club volvieron a enviar un mensaje para traerme a España".

No obstante, el Barça no era el único equipo interesado. También se produjeron reuniones con directivos y representantes de clubes como el Arsenal, el Milan, el PSG, el Manchester United y el Manchester City. Buena culpa de ello la tiene su indiscutible estatus de gran jugador, pues nunca se ha puesto en duda su calidad, pero las lesiones han terminado de frenar en seco su progresión.

Reus celebra un gol con el Dortmund EFE

La decisión de quedarse en el Dortmund

Ante ello, en una entrevista para DAZN, Reus explicó las razones que le llevaron a decantarse por permanecer en el Borussia Dortmund y no ha tenido ningún reparo en asegurar que siempre la ha considerado como su casa: "Por supuesto que pensé en las ofertas de estos grandes clubes más de un día. Si no dijera esto mentiría, pero al final siempre elegí a mi club y no me arrepiento".

