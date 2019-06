Márquez gana y Lorenzo provoca un auténtico caos en Barcelona

La solución empleada en el depósito de su Honda RC213V a lo largo de este fin de semana en el circuito de Barcelona-Cataluña le ha hecho mejorar su pilotaje y recobrar la confianza. Jorge Lorenzo realizó una gran salida y desde la décima posición remontó hasta la cuarta antes de completar la primera vuelta, pero en el segundo giro provocó un auténtico caos que arruinó la carrera de tres pilotos y la suya propia. Al llegar a la curva 10 trató de superar a Maverick Viñales para colocarse tercero, pero se le cerró la dirección y en la caída se llevó por delante a Andrea Dovizioso. El piloto italiano tocó a Viñales, que también cayó sobre el asfalto mientras la moto de Lorenzo barría a Valentino Rossi.

“He tirado por la borda el fin de semana de tres pilotos en una curva que siempre ha causado problemas en este circuito porque se hace un embudo. Es una curva que siempre ha causado problemas al adelantar porque es fácil que se te cierre la dirección. Me sabe realmente mal por ellos, porque les he fastidiado todo el trabajo del fin de semana. He intentado el adelantamiento y me ha salido mal”, aseguró un compungido Lorenzo, que dio al traste con la carrera de tres pilotos en el mismo punto del trazado barcelonés donde Andrea Iannone le tiró a él en 2016.

Ante el caos sembrado por su compañero de equipo, Marc Márquez se salvó por los pelos. Fue entonces cuando cambió el ritmo y emprendió la huida en solitario para sumar su cuatro triunfo de la temporada, tras los logrados en Termas de Río Hondo, Jerez y Le Mans. De esta forma, el piloto del equipo Repsol Honda amplía su ventaja al frente de la clasificación general a 37 puntos sobre Dovizioso y 39 sobre Álex Rins. El piloto español de Suzuki ocupaba la segunda posición en carrera cuando cometió un error en la curva 1, a falta de seis vueltas para el final, y se quedó a las puertas del podio.

Fabio Quartararo aprovechó el instante para hacerse con la segunda posición tras superar a Danilo Petrucci para subir por primera vez al podio de MotoGP en la temporada de su debut en la categoría reina.