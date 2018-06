Lorenzo estrena pole con Ducati en Montmeló

Desde que hace dos semanas ganó en Mugello, donde subió a lo más alto del podio por primera vez con Ducati, Jorge Lorenzo está disfrutando de lo lindo. Tras sufrir el menosprecio de la marca italiana, que desechó su renovación, el piloto español comenzó a buscar un plan de futuro y no dudó en descolgar el teléfono para llamar a Alberto Puig, director deportivo del equipo Repsol Honda, al que convenció para que le fichara. Anunciada su llegada a la fábrica del ala dorada, con la que ha firmado un contrato por dos temporadas y donde compartirá box con Marc Márquez, el tricampeón del mundo de MotoGP ha descargado toda la presión acumulada en las últimas fechas y ha vuelto a disfrutar pilotando tras la solución incorporada en el depósito de su Desmosedici GP18, que le permite conservar energías y físico a medida que avanza la carrera.

Lorenzo, que realizó un test en Montmeló hace un mes y en el que encontró muy buenas sensaciones, ha estrenado pole con Ducati en el circuito catalán, donde ha marcado un crono de 1:38.680 y se ha impuesto por 66 milésimas de segundo sobre el que la próxima temporada será su compañero de equipo en el Repsol Honda. Con un primer neumático con el que no encontró un buen agarre, el piloto español de Ducati regresó al box visiblemente enfadado. No desistió y en el segundo asalto consiguió una pole por primera vez desde hace un año y medio (Valencia 2016). “He tenido mucha paciencia con el primer neumático porque no tenía grip. Con el segundo he podido hacer una vuelta casi perfecta”, ha explicado Lorenzo después de conseguir su pole número 40 en MotoGP y la 66 en el Campeonato del Mundo, superando las 65 de Valentino Rossi, que mañana partirá desde la séptima posición.

Marc Márquez, que acumula dos caídas a lo largo del fin de semana, se ha visto obligado a pasar por la repesca por primera vez desde hace tres años. El vigente campeón del mundo de MotoGP protagonizó dos salvadas espectaculares en el último entrenamiento libre, en las curvas 7 y 14, antes de pasar a la repesca para buscar un buen lugar en la parrilla de salida. “He hecho una gran sesión de clasificación, pero todo ha sido un cúmulo de cosas que me han llevado a la repesca. Parece que las Ducati tienen algo más, pero estamos dando el callo”, ha analizado Márquez que, en los compases iniciales, fue el más rápido gracias a la rueda de Johann Zarco.

Andrea Dovizioso completa la primera línea de la parrilla de salida en un circuito donde la pasada temporada encadenó su segunda victoria consecutiva, mientra que Maverick Viñales, Andrea Iannone y Danilo Petrucci completan la segunda fila.