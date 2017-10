Sin riesgo no hay gloria para Márquez: 23 caídas en una sola temporada

Está acostumbrado a batir récords de precocidad, como el que podría conquistar este domingo en el Twin Ring Motegi al llegar al centenar de 100 podios como el piloto más joven (24 años) y dejar atrás la marca de Valentino Rossi (25 años y 244 días), o ser el rey de la pole –acumula 71-. Pelea con la firme convicción de conquistar su sexta corona de campeón del mundo, por eso Marc Márquez sabe que sin riesgo no hay gloria y explora los límites en cada entrenamiento para saber hasta dónde puede exprimir su Honda RC213V en carrera.

Una situación que le ha llevado a batir otro récord porque el líder de MotoGP acumula ya 23 caídas esta temporada tras la sufrida en la segunda sesión del Gran Premio de Japón. Una cifra que deja muy atrás las 18 sufridas en 2008, en la campaña de su debut en el campeonato del mundo, o las 17 del pasado curso.

Cuando el segundo entrenamiento de la jornada estaba llegando a su fin, Márquez afrontó la curva 4 dando gas y salió volando por encima de su moto en el empapado trazado japonés después de intentar rebajar su crono para superar a Andrea Dovizioso, que terminó el día como el más rápido después de imponerse por sólo 43 milésimas.

“Honestamente, estaba rodando bastante bien y encontrando las líneas, pero desde que he cambiado los neumáticos para la última salida he perdido un poco la sensación. Incluso así era capaz de ir rápido, pero he tenido un high side. No se ve muchas veces en MotoGP y esto quiere decir que ése es uno de los puntos en los que tenemos que trabajar en la electrónica, para que no pase el domingo”, valoró el piloto del equipo Repsol Honda que, pese a todo, terminó la jornada con buenas sensaciones.

Márquez se cubre con un paraguas en lluvioso Twin Ring Motegi. EFE

Dovizioso, que cuenta con una desventaja de 16 puntos sobre Márquez, debe pasar a la acción en Motegi e intentar quedar por delante de su rival si quiere seguir vivo en la pelea por el título. Jorge Lorenzo, que terminó en la cuarta posición y con buenas sensaciones bajo la lluvia pese a la caída que sufrió cuando Cal Crutchlow lo arrolló, podría inmiscuirse en la lucha por la victoria en el trazado japonés.

“No tengo ni idea si hay órdenes de equipo en Ducati y espero que no. Lógicamente, dentro de una marca, cuando se está jugando un título, al final, intentas tirar de todos los recursos para intentar ganarlo. En mi equipo no ha habido y espero no tenerlas ni que pedir yo ni que me tengan que ayudar. Al final, la suerte que tengo es que dependo de mí mismo. Voy líder del campeonato, pero todo está muy apretado”, valoró Márquez, que ve al piloto español de Ducati como favorito para la victoria.

“Su ritmo es mejor que el del resto y no se juega nada, por lo que tiene la posibilidad de arriesgar un poco más”, afirmó el líder de MotoGP sobre un Lorenzo que busca su primer triunfo con la fábrica de Borgo Panigale.