George Russell se lleva el triunfo sobre Verstappen en la caótica carrera de Bakú, Sainz puntúa y Alonso abandona

George Russell volvió a imponer el ritmo de Mercedes en Bakú y se adjudicó este sábado el Gran Premio de Azerbaiyán, decimoquinta cita del Mundial de Fórmula 1, tras resistir la presión final de Max Verstappen.

El inglés cruzó la meta con apenas 0,196 segundos de ventaja sobre el neerlandés, mientras Isack Hadjar completó el podio con el segundo Red Bull.

Carlos Sainz salvó un punto para Williams al terminar décimo y Fernando Alonso abandonó en la vuelta 21, después de decidir guardar su Aston Martin ante la sospecha de un problema en la unidad de potencia.

El triunfo refuerza a Russell en la lucha por el campeonato frente a Andrea Kimi Antonelli, que partía decimosexto tras accidentarse en la primera ronda de la clasificación.

El líder del Mundial completó una remontada de once puestos y acabó quinto, un resultado que limita el daño en una jornada marcada por los incidentes, las interrupciones y la capacidad de los equipos para reaccionar a cada relanzamiento.

Caos en las calles

Russell había conseguido la pole el viernes, por delante de Charles Leclerc y Oscar Piastri, y aprovechó esa posición para resistir las alternativas de una carrera que acabó reorganizada por las neutralizaciones.

Verstappen, que salió desde la octava plaza, convirtió el ritmo del Red Bull en una amenaza constante hasta la bandera a cuadros, pero no encontró el espacio suficiente para superar al Mercedes en la pelea final. Hadjar aprovechó el desorden y firmó el tercer puesto.

La carrera quedó definitivamente trastocada a raíz del accidente provocado por Franco Colapinto después de la primera resalida. El argentino se llevó por delante a su compañero Pierre Gasly y a Lando Norris.

El desastre en el GP de Azerbaiyán provocado por Franco Colapinto. Captura de pantalla

Los tres abandonos obligaron a una nueva intervención de la dirección de carrera y abrieron un último tramo con la estrategia y el reinicio como elementos decisivos.

Sainz aprovechó esa sucesión de circunstancias para terminar en los puntos. El español había clasificado noveno, pero una sanción de cinco posiciones por no reducir lo suficiente bajo banderas amarillas le relegó a la decimocuarta plaza de salida.

Desde ahí, Williams construyó una remontada hasta el décimo lugar y sumó un punto en un fin de semana en el que el equipo había mostrado competitividad a una vuelta.

El infierno de Alonso

Más complicado fue el sábado de Alonso. El asturiano salió desde el fondo tras acumular penalizaciones por el cambio de diversos componentes de la unidad de potencia Honda.

Adelantó a los Cadillac en el inicio y alcanzó la decimonovena posición, pero el déficit de velocidad punta apareció de inmediato. Sergio Pérez le adelantó con facilidad y Valtteri Bottas también le superó en la recta principal.

La radio dejó constancia de la preocupación del español. "1,1 segundos en la recta. ¿Cómo es posible?", cuestionó tras comprobar el tiempo perdido en el tramo a fondo. Poco después informó a su ingeniero de que sospechaba un problema en el motor: "Sí, creo que tenemos un problema en el motor. Eran 8 décimas de segundo ahora, casi un segundo".

El bicampeón entró en el garaje antes de arrancar la vuelta 22. La escudería todavía deberá precisar si existía una anomalía técnica concreta o si la decisión respondió a la voluntad de preservar una unidad de potencia ya castigada durante el fin de semana.

El abandono cerró un Gran Premio sin opciones para Aston Martin, condicionado desde los entrenamientos por incidencias de lubricación y por las sanciones que obligaron a Alonso a partir desde atrás. Antes del KO del asturiano, también abandonó su compañero Lance Stroll.

Russell, en cambio, se marcha de Bakú con una victoria de enorme peso y Verstappen con la confirmación de que Red Bull recuperó capacidad para discutir los triunfos.