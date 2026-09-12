F1 Clasificación Madrid hoy, en directo | Resultados y última hora desde el Madring: Alonso y Sainz, eliminados
Lando Norris logra la pole en la primera clasificación de la historia de MADRING. Mañana, la carrera a las 15:00, hora peninsular española.
F1 hoy, clasificación GP de España, en Madrid
En la clasificación del GP de Madrid de F1, Lando Norris se llevó la primera pole de la historia del circuito de Madring con una vuelta espectacular, superando por solo 11 milésimas a Kimi Antonelli, líder del Mundial.
Max Verstappen saldrá tercero y Lewis Hamilton cuarto, mientras que la gran decepción fue para los pilotos españoles: Carlos Sainz quedó 17.º y Fernando Alonso 18.º, ambos eliminados en la Q1. La sesión estuvo muy igualada y confirma que, en un circuito donde adelantar será complicado, la posición de salida tendrá una importancia enorme.
Llega MadRing: el estreno del circuito híbrido de F1 de Madrid con 5,47 kms, 22 curvas y hasta 340 km/h de velocidad punta.
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Clasificación GP Madrid F1, en directo | Doble decepción española: Alonso y Sainz, fuera en la Q1
Ni el asturiano ni el madrileño lograron avanzar a la Q2 en su gran cita en casa, un resultado que complica su carrera del domingo y que deja un sabor amargo en su regreso de la F1 a España.
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GP Madrid F1, en directo | Verstappen, tercero y con opciones desde el podio de la parrilla
El neerlandés se queda a las puertas de la pole, pero su Red Bull ha mostrado un ritmo notable durante toda la clasificación que le da argumentos para pelear por la victoria mañana.
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Clasificación GP Madrid F1, en directo | Norris certifica su gran fin de semana
El de McLaren ha ido de menos a más durante todo el sábado en MADRING, y esa progresión ha culminado con la pole en la última tanda de la Q3. Un resultado que refuerza sus opciones en la pelea por el título.
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Clasificación GP Madrid F1, en directo | Lando Norris, primer poleman en el Madring
"Estoy en shock. Ha sido una de las mejores vueltas de mi carrera. Estoy muy contento y orgulloso del equipo. Tenía una idea de lo que quería hacer, solo faltaba que mi cabeza me dejara hacerlo. Es una de esas vueltas que ves el tiempo y dices: 'oh mierda, ha sido rápido. La adrenalina iba a tope en esa última vuelta. Hay que relajarse y dejar que fluya. Me he sentido con confianza, el coche estaba bien. No estaba relajado del todo hasta la última vuelta. En la última curva pensaba que me iba al muro y que lo tendrían que reparar. Una de las mejores vueltas de mi vida. He dejado que todo fluya", afirma el británico.
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Clasificación GP Madrid F1, en directo | McLaren vuelve a ser la referencia en Madrid
En un trazado con similitudes a Hungaroring y Zandvoort, circuitos donde ya ganó, Norris firma una pole fabulosa y confirma que él y McLaren son de nuevo la referencia en el GP de España.
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Clasificación GP Madrid F1, en directo | ¡Es la decimonovena pole de Norris en la F1!
El campeón del mundo suma un nuevo hito a su carrera al lograr la pole número 19, además de convertirse en el primer poleman de la historia de MADRING.
LANDO DOES IT WITH A 1:31.824! 😱— Formula 1 (@F1) September 12, 2026
That's a 19th Pole Position for @LandoNorris 😮💨#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/og4Ej237AV
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Clasificación GP Madrid F1, en directo | ¡¡POLE PARA LANDO NORRIS!!
Sorpresón del actual campeón del mundo, con el que no se contaba en la lucha por la pole. El de McLaren firma un increíble 1:31.824 en el último suspiro y se convierte en el primer poleman de la historia de MADRING.
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Clasificación GP Madrid F1, en directo | ¡Norris se lleva la pole con una vuelta definitiva!
El de McLaren firma una última vuelta espectacular que le arrebata la pole a Antonelli en el último suspiro. Verstappen completa el podio de la parrilla, cerrando así la primera clasificación histórica de MADRING.
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Clasificación GP Madrid F1, en directo | A Hamilton se le escapa la pole, pero supera a Leclerc
El británico no logra responder al tiempazo de Antonelli y se queda sin la pole en MADRING, aunque consigue superar a su compañero Leclerc en la parrilla.
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Clasificación GP Madrid F1, en directo | ¡¡¡Antonelli lo hace!!! Rompe la barrera del 1:32
El italiano de Mercedes se pone primero con un espectacular 1:31.835, el primer registro de la historia en bajar de ese tiempo en MADRING. Todas las miradas se vuelven ahora hacia Hamilton.
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Clasificación GP Madrid F1, en directo | ¡Verstappen se arriesga y sale el último!
El neerlandés apura al máximo esperando hasta el final para salir a pista. Una bandera amarilla o roja en este momento sería letal para sus opciones de pole en MADRING.
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Clasificación GP Madrid F1, en directo | Momento tenso entre Lindblad y Leclerc
El joven piloto se cuela por delante del monegasco en una maniobra que ha resultado un tanto confusa y ha generado roce entre ambos en plena Q3, a pocos minutos del final en MADRING.
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Clasificación GP Madrid F1, en directo | Hamilton lidera desde el garaje a falta de 6 minutos
El británico se mete de lleno en Ferrari y manda de forma provisional en la Q3, mientras el resto de pilotos prepara su último intento por la pole en MADRING.
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Clasificación GP Madrid F1, en directo | ¡Hamilton se pone primero y desbanca a Antonelli!
El británico marca un contundente 1:32.079 y le arrebata la primera plaza al italiano de Mercedes por apenas seis milésimas de segundo.
La lucha por la pole en MADRING se aprieta al máximo cuando queda muy poco tiempo de Q3, con Ferrari demostrando que también puede pelear por lo más alto.
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Clasificación GP Madrid F1, en directo | Bandera blanca y negra para Norris
Dirección de Carrera sanciona con esta advertencia al piloto de McLaren por no seguir sus instrucciones durante la Q3: una segunda infracción similar podría acarrear una penalización real.
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Clasificación GP Madrid F1, en directo | Los Mercedes toman el protagonismo
A falta de 10 minutos, los dos Mercedes mandan en la Q3. Verstappen intenta recortar posiciones, pero Antonelli no le deja hacerse con el liderato.
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Clasificación GP Madrid F1, en directo | La Q3 ya está en marcha
Los diez pilotos que se juegan la pole llevan ya un rato rodando en pista, buscando el tiempo definitivo en esta primera clasificación de la historia de MADRING.
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Clasificación GP Madrid F1, en directo | ¡Colapinto y Lindblad se cuelan en la Q3!
Sorpresa de última hora: ambos pilotos consiguen meterse entre los diez mejores en el último momento, dejando fuera a nombres que partían mejor situados.
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Clasificación GP Madrid F1, en directo | Termina la Q2
Hulkenberg, Bortoleto, Ocon, Gasly, Tsunoda y Albon se quedan fuera de la pelea por la pole y no estarán en la Q3.
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Clasificación GP Madrid F1, en directo | ¡Verstappen se pone primero!
El neerlandés mejora su propio registro con un 1:32.431, incluyendo récord del segundo sector, y se coloca al frente de la Q2.