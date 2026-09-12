F1 Clasificación Madrid hoy, en directo | Resultados y última hora desde el Madring: Alonso y Sainz, eliminados

F1 hoy, clasificación GP de España, en Madrid

En la clasificación del GP de Madrid de F1, Lando Norris se llevó la primera pole de la historia del circuito de Madring con una vuelta espectacular, superando por solo 11 milésimas a Kimi Antonelli, líder del Mundial.

Max Verstappen saldrá tercero y Lewis Hamilton cuarto, mientras que la gran decepción fue para los pilotos españoles: Carlos Sainz quedó 17.º y Fernando Alonso 18.º, ambos eliminados en la Q1. La sesión estuvo muy igualada y confirma que, en un circuito donde adelantar será complicado, la posición de salida tendrá una importancia enorme.

Llega MadRing: el estreno del circuito híbrido de F1 de Madrid con 5,47 kms, 22 curvas y hasta 340 km/h de velocidad punta.