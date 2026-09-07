Llega MadRing: el estreno del circuito híbrido de F1 de Madrid con 5,47 kms, 22 curvas y hasta 340 km/h de velocidad punta

Madrid se prepara para recuperar la Fórmula 1 45 años después con el estreno de MadRing, el circuito híbrido que albergará el Gran Premio de España entre el 11 y el 13 de septiembre.

A falta de cuatro días para que los monoplazas rueden por primera vez de forma oficial, el trazado situado entre IFEMA Madrid y Valdebebas afronta su gran examen: confirmar que sus 5,47 kilómetros, 22 curvas y una velocidad punta estimada de hasta 340 km/h pueden traducirse en una carrera competitiva, con adelantamientos y personalidad propia dentro del calendario.

El recorrido consta de 57 vueltas, para una distancia total aproximada de 311,8 kilómetros, y combina áreas temporales de carácter urbano con zonas permanentes construidas específicamente para la cita.

Mapa del circuito MadRing. MadRing

Esa configuración busca evitar la etiqueta de urbano convencional: MadRing dispone de rectas de alta velocidad, desniveles, curvas rápidas y una sección peraltada que pretende convertirse en una de sus señas de identidad.

La vuelta tiene una duración prevista de entre un minuto y 31 segundos y un minuto y 34 segundos, según las proyecciones previas, con una velocidad media próxima a los 213 km/h.

Las cifras sitúan a Madrid entre los escenarios de ritmo elevado del Mundial, aunque el comportamiento real de los coches dependerá de factores aún desconocidos, como el agarre del asfalto nuevo, las temperaturas de septiembre, el nivel de carga aerodinámica elegido por cada equipo y la eficacia de las zonas de adelantamiento.

Una recta de 837 metros y 340 km/h

El principal pico de velocidad debería llegar antes de la Curva 5. Tras superar la Curva 3, los pilotos afrontarán una recta de unos 837 metros que incluye una Curva 4 tomada prácticamente a fondo.

En ese punto se ha proyectado una velocidad máxima de hasta 340 km/h, antes de una reducción drástica hasta alrededor de 80 km/h en la frenada posterior.

Es uno de los lugares que más atención concentrará durante el fin de semana: la exigencia de frenar un monoplaza desde velocidades tan altas pondrá a prueba la estabilidad del coche, la temperatura de los frenos y la capacidad de los pilotos para atacar sin bloquear ruedas.

La primera oportunidad de adelantamiento aparecerá, previsiblemente, al final de la recta principal. El tramo de meta mide cerca de 589 metros y conduce a una primera chicane diseñada para permitir distintas trazadas.

La configuración de esa Curva 1 será relevante tanto en carrera como en salida, ya que el recorrido hasta la frenada desde la pole es relativamente corto -unos 252 metros- y puede limitar el margen para rebufos masivos, aunque no impedirá disputas por la posición en el interior.

Después de la frenada de las Curvas 5 y 6, MadRing cambia de registro. La denominada Subida de las Cárcavas conduce a los monoplazas hacia el punto más alto del trazado, en torno a la Curva 7.

Salida de uno de los túneles del circuito MadRing. F3

El desnivel máximo del circuito ronda los 26 metros y la pendiente llega hasta el 8% en esta sección, un elemento poco habitual en los trazados temporales contemporáneos.

El cambio de elevación, unido a curvas de visibilidad reducida, puede castigar especialmente a los coches inestables de la parte trasera y condicionar las referencias de frenada durante las primeras sesiones.

La Monumental

La Monumental será el elemento más singular del recorrido madrileño. La Curva 12 es una larga sección peraltada de unos 547 metros, con una inclinación máxima del 24%, que se completa en aproximadamente seis segundos.

Según los datos divulgados antes de su estreno, será la curva peraltada más larga del calendario de Fórmula 1. El diseño permite mantener una velocidad de paso superior a la que admitiría una curva plana de dimensiones similares y obliga al monoplaza a soportar una carga lateral sostenida.

La clave estará en la gestión de neumáticos. El peralte ayudará a los coches a apoyarse, pero concentrará un esfuerzo elevado sobre la goma exterior, especialmente en una pista nueva cuya rugosidad y evolución son todavía una incógnita.

La salida de La Monumental tampoco ofrece descanso: los pilotos deberán preparar el coche para una frenada relevante en la Curva 13, de modo que una mala trayectoria en el peralte puede repercutir inmediatamente en la defensa de posición o en una posibilidad de ataque.

El último tercio de la vuelta reúne las Enlazadas de Valdebebas, un tramo de curvas rápidas donde la precisión y la confianza en el tren delantero serán esenciales.

A continuación llega el paso por uno de los túneles del circuito y el retorno a la zona de IFEMA. El trazado atraviesa infraestructuras existentes, incluido un paso bajo la M-11, y se introduce entre los pabellones antes de afrontar la parte final.

La Curva 20 aparece como la última frenada fuerte antes de la secuencia que desemboca en la Curva 22 y la recta de meta. La importancia de ese último viraje irá más allá del cronómetro: una salida limpia determinará la velocidad de ataque en el inicio de la siguiente vuelta y puede definir la eficacia del rebufo hacia la Curva 1.

Double the view, double the excitement for the Madring 🤌 pic.twitter.com/WvNpPdKExx — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) August 19, 2026

En un circuito con varias rectas considerables, conservar la tracción en las curvas lentas puede valer tanto como disponer de potencia máxima.

Desde el punto de vista técnico, MadRing exigirá un equilibrio delicado. Los equipos necesitarán eficiencia aerodinámica para no perder tiempo en los tramos de plena aceleración, pero también suficiente carga para afrontar la Curva 4, La Monumental y las enlazadas rápidas sin degradar en exceso los neumáticos.

Un coche con poco alerón podría ser competitivo en velocidad punta, pero quedar expuesto en los cambios de dirección y en la curva peraltada; uno más cargado, en cambio, podría defender mejor los neumáticos y ganar estabilidad, aunque con el riesgo de ser vulnerable en las rectas.

El estreno resolverá además una cuestión central para cualquier nueva sede: si la geometría del circuito genera adelantamientos. MadRing ofrece, sobre el papel, al menos cuatro puntos de frenada potencialmente favorables -Curvas 1, 5, 13 y 20-, además de la recta principal.

Sin embargo, la carrera dependerá de cuánto puedan seguirse los coches de cerca en el sector de alta carga y de si el asfalto permite atacar sin provocar un desgaste prematuro.

Madrid llega así a su reencuentro con la Fórmula 1 con un proyecto ambicioso y una identidad técnica reconocible. MadRing no pretende ser un urbano de baja velocidad ni un circuito permanente tradicional.

Su propuesta se apoya en la mezcla: largas aceleraciones, desniveles, túneles, secciones estrechas, escapatorias contemporáneas y una curva peraltada concebida para diferenciarlo.

A pocos días de su debut, sus datos prometen una vuelta rápida y exigente; desde el viernes, serán los monoplazas los que determinen si esa promesa funciona también en pista.