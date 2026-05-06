Aston Martin despeja las dudas sobre el estado de salud de Adrian Newey tras haber estado ingresado en un hospital

Adrian Newey debió haber estado el pasado fin de semana en Miami liderando a Aston Martin desde el muro en la cuarta cita del calendario, pero no lo hizo. A partir de ahí, todo tipo de rumores e informaciones se han hecho públicas.

La que ha generado un mayor impacto mediático es una supuesta hospitalización del gurú de la Fórmula 1 tras sufrir un problema de salud. Así lo ha confirmado el rotativo inglés Daily Mail, explicando así el motivo por el que Newey no pudo estar presente en el GP de Miami.

El tabloide británico también informaba de que el ingeniero estaría trabajando desde su domicilio, a pesar de que tenía previsto desplazarse a Estados Unidos para comprobar de cerca las mejoras de fiabilidad introducidas por Honda.

El equipo atraviesa un inicio de temporada especialmente complicado en este 2026, con Fernando Alonso y Lance Stroll aún sin puntos en el Mundial tras las primeras carreras. Pero en Miami ambos terminaron la cita, y con reducción de las vibraciones, lo que ya supone un avance.

En este escenario, el trabajo de Newey se considera clave para reconducir el rendimiento del equipo, especialmente en medio de los problemas que están lastrando el comportamiento del coche en pista.

Aston Martin no lo desmiente

Desde Silverstone, el mensaje que han transmitido a los medios es exactamente el mismo: "Aston Martin no hace comentarios sobre asuntos personales relacionados con ninguno de los miembros del equipo. Adrian está trabajando y estuvo en el campus la semana pasada".

La información disponible se mantiene en el terreno de lo publicado por los medios citados, sin que haya confirmación directa sobre el alcance exacto del problema de salud ni sobre los plazos de recuperación del ingeniero británico.

En 2021, Newey sufrió un grave accidente mientras montaba en bicicleta, del que apenas trascendieron detalles. Ese mismo año, su esposa Amanda publicó un mensaje en Instagram en el que explicaba la gravedad de lo ocurrido.

Adrian Newey, en el box de Aston Martin F1 Europa Press

"No está en las redes sociales. Sin embargo, después del año que hemos vivido, quiero darle un reconocimiento público. En agosto, estuve a punto de perder al amor de mi vida tras su accidente en bicicleta. Sufrió múltiples fracturas de cráneo".

La información difundida por Daily Mail podría estar vinculada con aquel episodio, aunque tanto el equipo como el propio Newey han optado por no confirmar ni desmentir nada de forma concreta.