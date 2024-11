Max Verstappen resurge en el GP de Qatar y se lleva la pole en una clasificación decepcionante para los McLaren y Ferrari

El GP de Qatar está resultando de lo más novedoso y eso que aún no se ha disputado la carrera. Max Verstappen ha conseguido la pole después de que Red Bull no fuese competitivo ni en la clasificación ni en la carrera al sprint de este sábado. Desde el GP de Austria, el holandés no conseguía terminar primero en la clasificación. [Así hemos vivido la clasificación al sprint del GP de Qatar]

Tras la clasificación del viernes y la carrera al sprint celebrada en la sesión matutina del sábado, todo hacía presagiar que los McLaren volverían a hacer doblete en la primera fila de la parrilla. Sin embargo, la escudería papaya ha dado un salto atrás, como también lo ha hecho Ferrari.

La noticia en la clasificación ha sido el gran desempeño de Fernando Alonso. El asturiano ha vuelto a meterse en la Q3 con su Aston Martin y saldrá octavo, por delante de Magnussen y Checo Pérez. Mike Krack, el jefe de equipo, de nuevo se ha rendido ante el talento y la capacidad del bicampeón del mundo para sacar el máximo rendimiento a un monoplaza poco competitivo.

QUÉ PEDAZO DE BESTIA PARDA INVENTÁNDOSE UNA POLE QUE ERA IMPOSIBLE 😍



Max Emilian Verstappen Parera. Hay que ponerse de pie ante este tío y romperse las manos aplaudiendo 👏👏#CatarDAZNF1 🇶🇦 pic.twitter.com/ixCFHTtBtb — DAZN España (@DAZN_ES) November 30, 2024

George Russell estaba siendo la sensación del GP de Qatar. El británico estuvo cerca de arrebatarle la pole a Lando Norris en la clasificación al sprint y tras haber quedado tercero en la carrera, parecía ser el único que podía optar a la pole. Sin embargo, cuando nadie le esperaba emergió la figura de Max Verstappen.

El holandés empezó la Q1 con unos tiempos discretos, pero en la Q2 ya empezó a sacar el máximo rendimiento del monoplaza tal y como acostumbra. Red Bull no era el favorito ni para la pole, ni tan siquiera para el podio, pero el tetracampeón del mundo obró el milagro y en la Q3 corroboró las buenas sensaciones de la anterior sesión.

McLaren y Ferrari, las decepciones

El gran aliciente que tiene este tramo final de Fórmula 1 es la pelea por el Mundial de Constructores. La batalla entre McLaren y Ferrari continúa abierta, aunque en Lusail los de Woking respiran aliviados... a pesar de la mala clasificación.

Después de que Piastri y Norris terminasen primero y segundo en la carrera, el australiano y el británico eran los grandes favoritos para llevarse la pole y ganar la carrera. Sin embargo, en clasificación algo cambió en el equipo para que tampoco pudieran superar a George Russell.

Aún así, tras la victoria en la sprint del GP de Qatar, McLaren saca 30 puntos a Ferrari y deja prácticamente decidido el Mundial de Constructores. Charles Leclerc sólo pudo ser quinto, por detrás de los dos McLaren, mientras que a Carlos Sainz se le coló Hamilton en la sexta posición.

A los de Maranello únicamente les queda minimizar daños en Qatar y tratar de conseguir la hazaña en Abu Dabi. Desde 2008, la Scuderia no sabe lo que es volver a ganar el campeonato por equipos de Fórmula 1.

Algo ha cambiado en Aston Martin. Fernando Alonso ha conseguido volver a meterse en la Q3 después de las últimas clasificaciones de los anteriores Grandes Premios. El asturiano no tardó en encontrar el ritmo con el compuesto blando, a pesar de que era la primera vez en todo el fin de semana que lo usaba.

"Fernando ha hecho lo máximo e incluso puede que un poco más, porque sabemos que hay que equipos que tienen un coche más rápido", reconocía Mike Krack. Mientras que Lance Stroll cayó en la Q2, Alonso se jugó su vuelta rápida a un intento y le salió bien. Además, en la Q3 su vuelta le permitió estar por delante de Checo Pérez y Magnussen, aunque se desconoce el ritmo de carrera para este GP de Qatar del AMR24.