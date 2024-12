Gervasio Deferr, una vida de gloria e infierno: acusado de abuso sexual cuando parecía reconducir su vida

Hace unas décadas, Gervasio Deferr era uno de los grandes protagonistas en los éxitos de España en los Juegos Olímpicos. En su palmarés, el gimnasta puede presumir de haber ganado dos medallas de oro y otra de plata, sin embargo, en los últimos años ha sido noticia por asuntos extradeportivos.

Desde su retirada en 2011, Deferr ha vivido todo tipo de situaciones. El gimnasta pasó por una depresión, sufrió una adicción al alcohol, a las drogas y cuando parecía que había logrado reconducir su vida, ha sido acusado de haber abusado sexualmente de una mujer durante su carrera como deportista.

Atresmedia y Diagonal TV se encontraban próximas a emitir El gran salto, una serie repartida en cinco capítulos sobre la vida del gimnasta olímpico, pero un portavoz del grupo audiovisual ha confirmado su aplazamiento de manera "puramente preventiva" ante la constancia de estos hechos.

Según El País, una mujer ha asegurado que tanto ella como otras dos chicas fueron violadas por el gimnasta cuando eran menores de edad. Estos abusos sexuales se habrían producido durante la etapa de Gervasio Deferr en el Centro de Alto Rendimiento de san Cugat, donde estuvo entrenando entre 1992 hasta su retirada en 2011.

El abogado de la presunta víctima ha reconocido que no ha podido interponer una denuncia debido a que los hechos ya habrían prescrito, pero sí tomaron la decisión de comunicárselo a Atresmedia y a la productora Diagonal TV. "Es exponerse para algo que acabaría archivado y sin castigo. Pero tenemos conocimiento de mínimo dos casos más", declaró.

La reacción de Atresmedia y Diagonal TV

El medio de comunicación Atresmedia y la productora Diagonal TV ya tenían constancia de este hecho antes de que se hiciera público, es por ello por lo que se decidió suspender "inmediata y conjuntamente" la promoción de la serie prevista para el pasado 17 de noviembre.

Las actitudes de la cadena y la productora han sido la de "respetar los tiempos de la presunta víctima y su voluntad de permanecer en el anonimato en base a la responsabilidad y sensibilidad que Atresmedia y Diagonal TV mantienen con todas las víctimas de abusos, sin perjuicio del derecho a la presunción de inocencia de Gervasio Deferr".

"Por el momento no hay intención de estrenarla. La serie está aplazada y en un cajón hasta que se aclare todo", se ha asegurado desde Atresmedia. Cabe destacar que la cadena y la productora se han citado con el letrado de la presunta víctima quien no descarta interponer una denuncia conjunta con más casos de abusos por parte del exdeportista.

"No sé de qué me hablas ni de dónde sale esa información. No tengo ni idea". Gervasio Deferr, exgimnasta

El País ha contacto con Gervasio Deferr quien ha asegurado no saber nada: "A mí nadie me ha dicho nada, no sé de qué me hablas y de dónde sale la información. No tengo ni idea. Sé que han aplazado la serie, pero no he hablado con Atresplayer ni con nadie para que me expliquen".

El gimnasta se había vuelto a encontrar personalmente tras una etapa bastante complicada tras retirarse del deporte profesional. Deferr parecía que había vuelto a encontrar la estabilidad necesaria en su vida después de unos años convulsos con el alcohol y las drogas de por medio.

En los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 y en Atenas 2004, Gervasio Deferr ganó las medallas de oro en salto de potro, mientras que en Pekín 2008 se alzó con la plata. Sin embargo, ni haber tocado el cielo, no sólo con sus saltos, si no también con sus victorias, le impidió caer a los infiernos.

"Tras mi retirada, cuando volví a Barcelona, me di cuenta de que delante de mí había un precipicio y no sabía hacia dónde tirar. Me habría ido bien contar con el apoyo de la Federación Española porque solo se preocupan de exprimir tu cuerpo para sacar resultados. Cuando dejas de hacerlo, les importas poco", reconoció en el congreso Deporte y salud mental, la XV edición del Foro Olímpico.

Su adicción al alcohol y a las drogas

Gervasio Deferr es autor del libro El gran salto, donde narra su etapa más dura y oscura de la vida tras dejar el deporte en 2011: "Cuando no sabía qué hacer, me inundaba en alcohol porque era la única manera que tenía de detener mi cabeza. Estuve años así hasta que pedí ayuda y logré detener el bucle. Sufrí una depresión de caballo y una adicción al alcohol".

Para el atleta español, lo más duro no fue hacer frente a sus adicciones, si no darse cuenta que por ellas no podía ayudar ni a su propia madre: "A mi madre le dio un infarto y yo no podía estar porque estaba ciego. Era un círculo vicioso de drogas, alcohol y culpabilidad. Y mi madre muriéndose. Si se llega a morir, hoy no estoy aquí", reconoció en una entrevista concedida al programa de laSexta Lo de Évole.

Durante sus épocas más duras, Deferr admitió que estuvo al borde de lo peor: "Me he despertado alguna mañana tirado en la calle con sangre sin saber qué había pasado. No sé qué hacer con mi vida, pero no me puedo jubilar como se jubilará Messi. Llega un momento que pienso que llevo seis años bebiendo todos los días".