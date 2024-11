Fernando Alonso da pistas sobre el Aston Martin 2025 e ilusiona a todos: "Es totalmente nuevo, está claro el camino"

La temporada 2024 de Fórmula 1 ha sido un desafío para Aston Martin, un equipo que empezó el año cargado de expectativas tras el éxito de 2023. Sin embargo, los resultados no estuvieron a la altura.

Un monoplaza sin ritmo competitivo y problemas técnicos han llevado a la escudería británica a enfrentar dificultades constantes. Pese a este panorama desalentador, Fernando Alonso no pierde el optimismo y revela detalles alentadores sobre los planes de la escudería para 2025, en un proyecto que promete ser revolucionario.

Desde el inicio del campeonato 2024, el AMR24 no logró estar a la altura de sus rivales de la zona alta de la parrilla. Aunque comenzó con fuerza, rápidamente quedó claro que las mejoras implementadas no eran suficientes para mantener el ritmo competitivo necesario.

El propio Alonso, conocido por su capacidad de maximizar el rendimiento de cualquier coche, destacó las dificultades: "No hemos podido mejorar el coche mucho a lo largo de la temporada. Todas esas dificultades nos han enseñado lecciones que aplicaremos al coche del año que viene".

A pesar de las adversidades, el asturiano ha mostrado un rendimiento sobresaliente, logrando exprimir cada gota de potencial del monoplaza y manteniendo la motivación intacta. La ambición de Alonso y su compromiso con el equipo de Silverstone se mantienen firmes mientras miran al futuro con esperanza y determinación.

"Un camino claro"

Con el campeonato 2024 llegando a su fin, Fernando Alonso dejó entrever que los errores cometidos en esta temporada han servido como una valiosa lección para el desarrollo del AMR25. Según el bicampeón mundial, el equipo tiene ahora un "entendimiento claro del camino a tomar" para construir un monoplaza competitivo.

Este optimismo se fundamenta en las múltiples mejoras estructurales que Aston Martin ha implementado en los últimos años, incluyendo una nueva fábrica, un túnel de viento de última generación y un simulador avanzado.

Alonso también mencionó que el equipo está trabajando con un enfoque renovado, priorizando la calidad y efectividad de cada actualización: "Después del parón veraniego hemos tenido varios problemas, pero el equipo sigue trabajando a tope para traer mejoras. Aunque no todas han funcionado, creo que hay claridad sobre lo que necesitamos para el coche del próximo año".

Cambios clave

La dirección de Aston Martin no ha dudado en tomar decisiones drásticas para revertir la tendencia negativa. Mike Krack, jefe del equipo, reconoció públicamente que el desarrollo del monoplaza ha sido insuficiente en los últimos dos años: "No podemos negarlo, son dos temporadas en las que no hemos ido hacia adelante, hemos ido hacia atrás. Tenemos que analizar cuidadosamente cómo trabajamos las piezas y cómo definimos las evoluciones".

Uno de los cambios más significativos ha sido la salida de Dan Fallows, jefe técnico de la escudería. Sus responsabilidades serán asumidas por Bob Bell y Eric Blandin, quienes liderarán el diseño del AMR25. Además, Aston Martin contará con la colaboración de Adrian Newey, uno de los ingenieros más exitosos en la historia de la Fórmula 1, quien aportará su experiencia para garantizar que el coche de 2025 sea altamente competitivo.

Fernando Alonso antes de comenzar la carrera del GP de Azerbaiyán 2024 Reuters

2025 y 2026

Aunque Alonso es consciente de que el próximo año será difícil competir directamente con Red Bull y Max Verstappen, tiene la vista puesta en 2026, cuando entren en vigor las nuevas normativas técnicas de la Fórmula 1. "En 2026 tendremos la mejor oportunidad con el cambio de normativa para intentar luchar por el campeonato", afirmó el asturiano.

Para Aston Martin, 2025 será un año crucial de transición. Con la combinación de recursos técnicos de vanguardia, un equipo reestructurado y la experiencia de pilotos de la talla de Fernando Alonso, la escudería tiene todas las herramientas necesarias para volver a la cima.

Sin embargo, Krack advierte que los resultados no llegarán por arte de magia: "Tenemos que cumplir con los objetivos. Hemos fallado con varios paquetes que en la pista no han funcionado como queríamos. Debemos ser más cuidadosos en nuestras evaluaciones".

Optimismo renovado en Silverstone

El director deportivo de Aston Martin, Andy Stevenson, también compartió su entusiasmo por el futuro del equipo. En declaraciones al podcast oficial de la Fórmula 1, 'Beyond The Grid', destacó los avances en infraestructura y la incorporación de talentos clave como Adrian Newey: "No podemos esperar a ver los frutos de todo este trabajo. Tenemos un futuro brillante por delante. Muchísimas cosas están en marcha que darán resultados muy pronto".

El optimismo de Stevenson refleja el ambiente de determinación que se vive en Silverstone. Aunque 2024 fue una temporada difícil, las bases para el futuro ya están puestas, y el equipo está decidido a demostrar su valía en los próximos años.

El desafío de competir contra Verstappen

Para Alonso, el gran objetivo sigue siendo competir de tú a tú con Max Verstappen, quien ya se ha consolidado como uno de los mejores pilotos de su generación. "Me encantaría intentarlo, me encantaría estar en una posición de poder luchar por el campeonato", confesó el español. Aunque reconoce que Verstappen ha demostrado no tener debilidades, Alonso no pierde la esperanza de poder desafiarlo en un futuro cercano.

Aston Martin y Fernando Alonso se enfrentan a un momento crucial en su proyecto conjunto. Con una temporada 2024 marcada por las dificultades, la escudería británica apuesta todo a 2025 como un año de transformación.

Los cambios en el equipo técnico, las nuevas instalaciones y la experiencia de Alonso apuntan a un renacimiento competitivo. Si logran ejecutar sus planes con éxito, no cabe duda de que el equipo de Silverstone estará listo para dar batalla en la Fórmula 1.