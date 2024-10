Carlos Sainz vence con autoridad en México en una carrera marcada por la doble sanción a Max Verstappen

Carlos Sainz ha vuelto a subirse a lo más alto del podio en el Gran Premio de México. El español ha llegado al final de temporada en un momento de forma superlativo y cumple así con su deseo de volver a ganar una carrera con Ferrari. Fernando Alonso tuvo que abandonar en la vuelta 16 en la carrera que cumplía 400 Grandes Premios. [Así hemos vivido en directo el GP de México].

Hacía mucho tiempo que no se producía un inicio de carrera tan ajetreado para la FIA. En la salida, el choque entre Tsunoda y Albon provocó el safety car y la pelea entre Verstappen y Norris la decidieron los comisarios con una sanción de 20 segundos para el holandés. El castigo fue por echar fuera de la pista a Norris y ganar ventaja de ello, es decir, lo mismo que el holandés hizo hace siete días atrás en Austin, donde no recibió ningún castigo.

Esa acción le costó a Verstappen terminar sexto en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Tras la parada (la más larga de la temporada, 24 segundos) no le costó mucho adelantar a los Haas, Williams, RB Cash App y Alpine, pero cuando llegó a la sexta plaza se acabó su carrera. El holandés no tuvo ritmo para acechar a unos Mercedes que se entretuvieron peleándose entre ellos.

¡MÁXIMA TENSIÓN EN LA BATALLA POR EL MUNDIAL! ⚡



Verstappen y Norris se enzarzan en una batalla bestial y le meten 20 SEGUNDOS de sanción a Max#MexicoDAZNF1 🇲🇽 pic.twitter.com/BxgTPXyUo6 — DAZN España (@DAZN_ES) October 27, 2024

El gran beneficiado fue Carlos Sainz. El español no tardó en recuperar la primera posición ante Verstappen. Aprovechando el DRS se le tiró muy encima al final de la recta y volvió a liderar una carrera que ya no dejó escapar. Sin ningún susto, la única preocupación de Sainz era no cometer ningún error, la carrera la tenía muy contralada.

De hecho, Ferrari tenía en su mano hacer el doblete: Sainz primero y Leclerc segundo. Sin embargo, el monegasco se relajó en exceso al final de la carrera por la ventaja que tenía sobre Norris. Y una vez que el inglés le alcanzó, no perdonó. El piloto de McLaren provocó el error del monegasco y terminó en segunda posición. No ha sido el fin de semana perfecto para Lando, pero con el segundo puesto y la sexta posición de Verstappen le recorta 10 puntos al holandés en el Mundial.

El peor fin de semana para Alonso

El Gran Premio de México era el número 400 de Fernando Alonso en la Fórmula 1. Sin embargo, el transcurso del fin de semana no permite ninguna celebración. El Aston Martin continúa sin ritmo. En la clasificación Alonso cayó eliminado en la Q2 cuando venía con un tiempo para meterse en la Q3, pero el accidente de Tsunoda y la posterior bandera roja le relegó a la 13.ª posición.

En la carrera el asturiano abandonó en la vuelta 16. Sin opciones de luchar por los puntos y tras un problema en el monoplaza la escudería británica decidió que lo mejor era retirar el coche. Fin de semana muy agridculce para el español.