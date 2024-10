El legado de Fernando Alonso en la Fórmula 1: 400 carreras, la autoexigencia que no cesa y el sueño pendiente

Fernando Alonso está de aniversario este fin de semana. El Gran Premio de México es el escenario que será testigo de los 400 Grandes Premios que el asturiano va a alcanzar tras su trayectoria en la Fórmula 1. Kimi Räikkönen con 353 carreras y Lewis Hamilton con 351 completan el podio.

"Lo difícil no es llegar, sí mantenerse". Es la frase que ha acompañado a Fernando Alonso a lo largo de su trayectoria. 21 años han pasado desde que puso por primera vez sus manos en el volante de un monoplaza, el PS01 de la escudería Minardi.

Desde 2001 que inició su periplo en el 'Gran Circo', Fernando ha corrido muchas temporadas, ha librado multitud de batallas, ha ganado dos títulos mundiales y 32 carreras, pero más allá de los datos, hay un factor que le diferencia del resto: la ambición por seguir ganando.

A special lid for a special milestone. 👌@alo_oficial's #MexicoGP helmet, celebrating 400 Grands Prix. pic.twitter.com/5v2sS3pHbQ — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) October 21, 2024

A sus 43 años Alonso continúa con de ganar que cuando comenzó. La motivación, la ambición y la ilusión por ganar son sentimientos que acompañan al 14' cada fin de semana. Hay un objetivo a corto plazo, volver a subirse a lo más alto del podio al término de una carrera; pero el asturiano sueña aún más si cabe con ganar el tercer mundial de Fórmula 1. Ese título con el que igualaría a su ídolo, Ayrton Senna.

El brasileño ha sido la fuente de inspiración de Fernando Alonso desde pequeño y en honor a su ídolo añora volver a ganar. Es por ello por lo que en 2021 volvió a la Fórmula 1 tras anunciar su salida de el 'Gran Circo' en 2018. Volvió para ganar.

Récords en F1

Desde sus inicios Fernando Alonso fue batiendo récords. Su talento no estuvo al margen de las grandes personalidades de este deporte que no tardaron en mostrar su reconocimiento: Patrick Tambay; Sebastian Vettel; Lewis Hamiilton; Max Verstappen; Romain Grosjean... son sólo unos pocos de una larga lista.

Hay muchos registros que batió Fernando Alonso que ya no están vigentes: el piloto más joven en lograr una pole position; el más joven en liderar una carrera; en hacer una vuelta rápida o el más joven en subirse al podio y ganar una carrera. Sin embargo, el número es mucho mayor si se tienen en cuenta todos los que tiene actualmente:

Mayor número de temporadas: 21

Mayor número de Grandes Premios disputados: 399

Mayor número de Grandes Premios comenzados: 396

Mayor número de carreras completadas: 324

Mayor número de vueltas completadas: más de 72.000 vueltas oficiales

Mayor número de kilómetros en carreras: 107.951 kilómetros

Mayor número de carreras transcurridas entre el primer y último podio: 339 Grandes Premios desde Malasia 2003 hasta Arabia Saudí 2023.

Mayor tiempo transcurrido entre su primera y última carrera: 23 años y 7 meses

Mayor número de carreras entre un podio y el siguiente: 105 Grandes Premios

Mayor número de carreras transcurridas entre la primera y la última vez que fue líder de la prueba: 333 Grandes Premios

Mayor tiempo transcurrido entre dos vueltas lideradas consecutivas: 7 años y 5 días

Desde que se creó la Fórmula 1 en 1950, Fernando Alonso ha participado en el 36% de los Grandes Premios que se han celebrado hasta el momento. Además, ha coincidido con 118 pilotos y con pilotos de hasta cinco generaciones. Sin embargo, todos estos registros aumentarán porque por el momento Alonso tiene dos años más de contrato.

El responsable del éxito de la Fórmula 1 en España tiene nombre y apellidos: Fernando Alonso Díaz. Con su talento y carisma cautivó a una gran parte de la afición española que descubrieron este deporte gracias a él. A lo largo de los años ha conseguido mantener a flote esa relación con unos seguidores que ansían volver a verle ganar.

Los Mundiales de F1

Fernando Alonso ganó su primer Mundial en 2005 con la escudería Renault. El asturiano comenzó la temporada en un gran estado de forma y tras la segunda carrera ya lideraba la clasificación. La primera vez en la historia que un español lo conseguía. Sus principales rivales, Michael Schumacher y Kimi Räikkönen fueron incapaces de seguir la estela de un joven de 24 años que el 25 de septiembre en Brasil tuvo una cita con la historia.

El asturiano fue el rival a batir para todos los pilotos en 2006, el año de la mayor rivalidad con Schumacher. La temporada fue un intercambio de victorias entre el español y el alemán con duelos épicos sobre el asfalto, pero en los momentos cumbres, el 248F1 (el Ferrari de Schumacher) se vino abajo. Interlargos fue de nuevo testigo del éxito de Fernando Alonso.

"En este tiempo he logrado lo que todo piloto sueña: ser campeón del mundo y competir con algunos de los mejores pilotos del mundo" Fernando Alonso, piloto de Aston Martin

Desde 2006 Alonso no sabe lo que es ganar un Mundial de Fórmula 1. La suerte le ha sido esquiva hasta en tres ocasiones: 2010, 2012 y 2013. El asturiano también posee el récord de más subcampeonatos, 3. Por delante de Juan Manuel Fangio (2) en 1950 y 1953; Jackie Stewart (1968 y 1972); Jacky Ickx (1969 y 1970), etc.

En la previa del Gran Premio de México, los 400 Grandes que va a alcanzar Fernando Alonso estuvo a la orden del día no sólo en los medios, también en la escudería Aston Martin a quien el asturiano confesó: "Es bonito conseguirlo. En este tiempo he logrado lo que todo piloto sueña: ser campeón del mundo. Además, he vivido experiencias increíbles compitiendo contra algunos de los mejores pilotos del mundo en los mejores circuitos".

Fernando Alonso, con el trofeo del tercer puesto en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 2023 Reuters

A pesar de que esta temporada no esté siendo nada brillante en Aston Martin, el futuro es esperanzador. La escudería con sede en Silverstone tendrá disponible a partir de diciembre el túnel de viento. Sin embargo, no es ese factor el que más motiva, sino Adrian Newey.

El 'gurú' de la Fórmula 1 se incorporará en el mes de marzo a la escudería Aston Martin. El considero mejor ingeniero de la Fórmula 1 trabajará para diseñar el monoplaza de 2026, cuando hay un cambio de reglamento.

Newey y Alonso siempre han querido trabajar juntos, codo con codo. El mejor diseñador de todos los tiempos junto con uno de los mejores pilotos de la historia, en Aston Martin se frotan las manos con el futuro.