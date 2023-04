El deseo de Fernando Alonso: "Estaría genial que Lewis y yo acabemos nuestras carreras juntos"

Fernando Alonso y Lewis Hamilton son dos de los pilotos más veteranos de la parrilla. Pocos a lo largo de la historia pueden presumir de haber logrado tanto como ellos, ya que tanto el británico como el español se ha convertido en dos auténticas leyendas del automovilismo. Dos carreras plagadas de éxitos cuyo final está mucho más cerca que lejos, pues aunque todavía les queda cuerda para rato, ya no son ningún joven.

El actual piloto de Aston Martin ha concedido una entrevista a Daily Mail y en ella ha dejado unas palabras esclarecedoras sobre uno de sus deseos relacionados con la Fórmula 1. El español ha señalado que quiere retirarse a la vez que Lewis Hamilton, uno de sus grandes rivales en el Gran Circo.

"Estaría genial que Lewis y yo acabemos nuestras carreras juntos, es algo que me encantaría. Tuvimos un año complicado como compañeros de equipo, pero respetamos lo que conseguía el otro en el circuito y lo seguiremos haciendo", declaraba Fernando Alonso sobre el británico, con el que coincidió en su temporada en McLaren en 2007.

Pese a tener sus roces sobre la pista, Fernando Alonso y Lewis Hamilton se han tenido siempre un respeto mutuo. Al fin y al cabo, tanto el uno como el otro compartieron escudería y han sido dos de los pilotos con más talento de la F1 en los últimos años.

"Nos hemos considerado el uno al otro como pilotos muy talentosos y uno de los rivales más duros que hemos tenido durante nuestras carreras. Aquel año, nuestros jefes no gestionaron bien la situación, éramos jóvenes, inmaduros. En general, éramos muchas cosas que no somos ahora y necesitábamos ayuda por parte de la directiva, pero no nos ayudaron", explica sobre su relación durante aquella época.

Fernando Alonso, saludando a los aficionados en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 2023 Aston Martin

De hecho, este año volvió a quedar plasmada la rivalidad que hay en la pista entre ambos pilotos. El británico aseguró que "de ninguna manera iba a perder con Alonso" durante el Gran Premio de Australia, una demostración de la ambición que sigue habiendo entre dos leyendas del automovilismo. Además, ambos volvieron a compartir podio en Albert Park, tras la segunda plaza de Mercedes y la tercera de Aston Martin.

Obligado a irse de McLaren

Fernando Alonso, tras fichar por McLaren en 2007, sólo duró una temporada allí. El año estuvo rodeado de grandes tensiones en el garaje del equipo y de favoritismo por parte de Ron Dennis, jefe de la escudería, hacia Lewis Hamilton. El ambiente empezó a convertirse en insostenible y eso provocó que pusiese rumbo hacia Renault para olvidar esa mala experiencia.

"No podía seguir junto a McLaren después de lo que pasó aquel año. Era un equipo que tenía todos los ojos puestos en un lado del garaje. Ron dijo después de la penúltima carrera en China que no luchaban contra el Ferrari de Massa, sino contra Fernando. Cuando tu equipo dice eso, está claro que no puedes continuar allí", sentencio sobre su prematuro adiós a la escudería.

