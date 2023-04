La rivalidad de Alonso y Hamilton, al descubierto con la radio en Australia: "No voy a perder contra él"

Fernando Alonso y Lewis Hamilton han vuelto a ser protagonistas en el Gran Premio de Australia. Tanto el español como el británico mantienen una rivalidad desde que ambos coincidiesen en McLaren hace 16 años. Con las fuerzas equilibradas de nuevo entre los dos pilotos, el circuito de Albert Park fue testigo de la enorme competitividad que hay entre ellos.

Hamilton y Alonso coparon la segunda y tercera plaza del podio, donde sólo Max Verstappen les superó en una nueva victoria para el piloto de Red Bull. Sin embargo, la pista fue la jueza de la batalla que mantuvieron, donde el británico dejó plasmado su empeño en evitar que el Aston Martin le superase en una carrera de lo más accidentado.

"De ninguna manera voy a perder con Alonso", eran las palabras que emitía Lewis Hamilton en su radio. Toda una declaración de intenciones para evitar el adelantamiento del doble campeón del Mundo. Eso provocó que el piloto de Mercedes sacase a relucir todo su arsenal sobre el monoplaza para evitar ser superado en el trazado oceánico.

Fernando Alonso llegó a estar a un segundo de Lewis Hamilton cuando todavía faltaban 20 vueltas para finalizar el Gran Premio. Sin embargo, el buen hacer del Mercedes y el desgaste de las gomas del español evitaron que le pasase en la recta final de la carrera. Aún así, se dejó plasmada la rivalidad que hay entre los dos pilotos una vez más.

No obstante, se mostró muy precavido y reconoció el alto ritmo de su rival hasta que le fallaron los neumáticos. "¡Alonso viene muy rápido!" o "No puede ser. No puede ir a la misma estrategia que nosotros", fueron algunas de las frases que dejó en su radio antes de poner distanciarle.

Tras finalizar la carrera, Hamilton declaró que el tercer Gran Premio de la temporada que pueden dar un paso adelante en el Campeonato y competir contra Fernando Alonso. Hasta el momento, Aston Martin se ha mostrado mucho más competitivo en lo que va de año, por lo que Mercedes tendría que aumentar su rendimiento.

"Creo que esto, con suerte, nos va a dar un impulso real de esperanza y energía . Es muy pronto aún en la temporada y ya estamos ahí, así que este es un mensaje en el que todos debemos profundizar. Hay seguir empujando, porque no están tan lejos y están relativamente a nuestro alcance", declaró tras la carrera en una clara referencia al español.

