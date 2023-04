¿Cuándo llegará la '33' de Fernando Alonso?: Aston Martin revela los circuitos por los que apuesta

Aston Martin ha confirmado tras las tres primeras carreras del Mundial que tiene el segundo mejor coche de la parrilla. Así lo muestra tanto la clasificación de pilotos como la de constructores tras pasar por Baréin, Arabia Saudí y Australia. Fernando Alonso no se ha bajado del tercer cajón del podio y acumula ya 45 puntos en el Mundial.

La ilusión se pone en la ansiada '33', la victoria que pondría a casi diez años de sequía de Fernando Alonso en el Gran Circo y por la que sus aficionados se desviven. La temporada es muy larga y, con aún 20 Grandes Premios por delante, el piloto asturiano tendrá su oportunidad en cualquier momento.

En Aston Martin parecen tener más o menos señaladas varias fechas en las que es más probable que Fernando Alonso pueda acabar primero. Mike Krack, el jefe de la escudería británica, habló sobre esto en el micrófono de DAZN tras terminar la carrera en el circuito de Albert Park, Melbourne.

[Fernando Alonso defiende a Carlos Sainz: "La sanción es dura, con las ruedas frías no vas a chocar"]

"Creo que hay algunas pistas en las que la combinación de este piloto (Alonso) con este coche puede ser aún más mágica", decía un Mike Krack más que satisfecho por lo demostrado por Fernando en este arranque del Mundial de Fórmula 1. Elige Mónaco y Barcelona como los escenarios que mejor se les puede dar para lograr la victoria.

"Venga, intentaremos Mónaco", decía Krack para decantarse por una de las dos carreras. El circuito del Principado reúne las cualidades que mejor le pueden ir al actual Aston Martin, que falla especialmente en las grandes rectas. La ausencia de ellas en el circuito urbano, donde el DRS tiene menos incidencia, puede favorecer a los bólidos verdes.

Mike Krack ya se atreve a señalar DOS LUGARES en los que puede llegar la 33



"Creo que hay algunas pistas donde la combinación de Alonso con este coche puede ser aún más mágica"#AustraliaDAZNF1 pic.twitter.com/VtqxjVLyUN — DAZN España (@DAZN_ES) April 2, 2023

"Tenemos deficiencias en rectas muy largas, no es ningún secreto. Lo hemos visto y tenemos que trabajarlo mucho. En las pistas donde esto no cuente tanto es donde podemos tener más confianza, pero ser rápido en estas carreras no lo es todo. Hay que ser rápido, hay que terminar, no cometer errores y, después, ver cuál es el resultado", analizó Mike Krack sobre los puntos blandos y fuertes del AMR23.

El jefe de Aston Martin siguió con su balance: "Creo que el coche es bueno. Hemos sido competitivos en las tres primera carreras, así que creo que podemos confirmarlo. Ahora empieza una carrera por el desarrollo con los otros equipos, quién pueda traer mejoras y cuándo. Será difícil mantenerse con los grandes jugadores. No estamos luchando con equipos pequeños, estamos luchando contra equipos muy grandes, muy experimentados y con grandes infraestructuras, pero lucharemos. Somos un equipo lleno de gente muy dedicada a su trabajo, que además es buena. No nos vamos a quedar cruzados de brazos", concluyó. El Mundial de F1 sienta sus bases.

Sigue los temas que te interesan