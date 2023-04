Ceferin avisa al Barça sobre el 'caso Negreira': "Es de lo más grave que yo haya visto en el fútbol"

La UEFA se muestra preocupada por los hechos del 'caso Negreira'. El organismo ya anunció la apertura de una investigación al FC Barcelona y Aleksander Ceferin, su presidente, ha hablado ahora claro y alto acerca del escándalo. "La situación es sumamente grave", declara. Además, recuerda que el caso no ha prescrito para ellos.

"No puedo comentar directamente sobre esto por dos razones. En primer lugar, porque tenemos un comité disciplinario independiente encargado de ello. Y en segundo lugar, porque no he tratado este asunto en detalle", ha dicho Ceferin en una entrevista al diario esloveno Ekipa. Este miércoles será reelegido presidente de la UEFA en Lisboa.

Pero Ceferin sí detalla la gravedad del asunto: "Sin embargo, puedo decir algo. Me he informado y la situación es sumamente grave. Tan grave es que, en mi opinión, es una de las más graves en el fútbol que yo haya visto. A nivel de la Liga española, por supuesto, el asunto está prescritoy no puede tener consecuencias competitivas, pero los procedimientos están en curso a nivel de la fiscalía civil española. Pero en lo que se refiere a la UEFA, no hay nada que esté prescrito".

Palabras de suma importancia del presidente de la UEFA que, ante la pregunta de si habrá castigos deportivos para el Barça, responde así: "No puedo ni quiero contestar a eso".

La UEFA celebra el próximo miércoles el congreso del Comité Ejecutivo y Ceferin será reelegido al frente del ente europeo para el periodo entre 2023 y 2027. El 'caso Negreira' será el primer frente al que deberá medirse tras abrirse una investigación oficial por el organismo por observar "una posible violación del marco legal de la UEFA por parte del Barça".

Ceferin, presidente de la UEFA, y Joan Laporta, presidente del FC Barcelona EFE

Cerco de la UEFA

El organismo que preside Ceferin establece en su reglamento disciplinario que "todas las personas obligadas por las reglas y las normas de UEFA deben abstenerse de cualquier conducta que dañe o pueda dañar la integridad de los partidos y competiciones".

La posible influencia que Negreira podría ejercer sobre los árbitros españoles, con el pretexto de asegurar una neutralidad hacia el Barça, es el centro de la cuestión. La UEFA tiene potestad para actuar en caso de hallar "cualquier actividad dirigida a arreglar o influir en el resultado a nivel nacional o internacional".

En el aire queda si un castigo deportivo de la UEFA se aplicaría a competiciones nacionales o internacionales. Quedarse fuera de la Champions League sería catastrófico para un FC Barcelona que atraviesa un momento económico de fragilidad, está inmerso en las obras del Espai Barça y sufriría pérdidas millonarias en caso de no jugar el máximo torneo continental.

