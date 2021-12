El temor del paddock de Fórmula 1 en Arabia Saudí tras el choque de Leclerc: "La cosa se pone peligrosa"

Llega el momento de la verdad en Yeda, en la penúltima carrera de la temporada de Fórmula 1. La pista del GP de Arabia Saudí se estrena en el calendario y este viernes fue la primera vez que los 20 pilotos tuvieron toma de contacto con ella. Las sesiones de libres quedaron marcadas por un accidente, el de Charles Leclerc, que advierte sobre los peligros que puede tener este circuito.

Con una distancia de 6.175 km con 27 curvas, el Jeddah Street Circuit es el segundo más largo del calendario y uno de los más rápidos también, con una velocidad media de más de 250 km/h. Este viernes se alcanzaron velocidades superiores a 300 km/h mientras rozan los muros. Divertido de ver y para muchos también al volante, pero habrá que tener cuidado en la clasificación del sábado y la carrera del domingo.

"Las curvas ciegas son obviamente un problema cuando alguien está bajando su ritmo y tú estás en una vuelta rápida debido a la gran diferencia de velocidad, por lo que todos debemos estar súper concentrados incluso cuando no estemos tirando a tope", decía Carlos Sainz.

Puntos ciegos y margen muy estrecho que obligará a todos, incluidos comisarios, a estar muy atentos: "Si hay un choque tres segundos delante de ti, no va a haber tiempo para que reaccionemos, no podemos ver a través de las paredes. La FIA debe asegurar estar alerta con las banderas amarillas y los coches de seguridad y las banderas rojas", señaló el español. "Tratas de no centrarte en este tipo de cosas y confiar plenamente en los estándares de la FIA, que normalmente son bastante precisos y bastante buenos", añadió.

BRUTAL DESTROZO DEL FERRARI DE LECLERC



¡Qué accidente para recordar a qué velocidad se va en este trazado! Piloto OK #SaudiDAZNF1 pic.twitter.com/RcZNFBtfMR — DAZN España (@DAZN_ES) December 3, 2021

El choque de Leclerc se produjo a cinco minutos del final de los Libres 2 y fue provocado en un momento en el que el piloto perdió el control de su monoplaza tras una curva. Hizo un pequeño trompo y se desplazó varios metros con el coche en posición lateral. El Ferrari acabó destrozado.

El tráfico lo complica todo

Más pilotos advirtieron de los riesgos que hay que evitar tomar en Yeda: "El tráfico puede ser un problema aquí, es un circuito del estilo del de Mónaco y cuando las distancias con otros coches se reducían, la cosa definitivamente se ponía peligrosa", decía Lewis Hamilton.

El británico se juega sus opciones de alcanzar a Max Verstappen, actual líder del Mundial, que también expresó que el tráfico puede provocar que la clasificación sea "bastante complicada". "Cometer un error puede ser extremadamente costoso", añadió su compañero Checo Pérez.

Lando Norris, en la misma línea, dijo: "El tráfico va a ser realmente difícil porque todo el mundo está volando [...] No es que alguien esté haciendo algo mal. Es solo porque no se puede ver en las curvas. Mis ingenieros me avisan de que hay cinco coches esperando delante y cosas así, pero luego tienes a todos adelantándote y ocho haciendo cola en la última curva... Probablemente será un caos, como siempre lo es, pero quizás aquí más que en otros lugares, lo que no va a ser bueno", señaló.

[Más información: Así es el GP de Arabia Saudí de Fórmula 1: el reto de un circuito nuevo y el truco de Fernando Alonso]

Sigue los temas que te interesan