Sebastian Vettel rompe con Ferrari: dejará su asiento libre tras 2020

Sebastian Vettel y Ferrari no seguirán juntos más allá de 2020. Ambas partes no han podido alcanzar un acuerdo de renovación y el anuncio oficial de la separación llegaría directamente en las próximas horas, tal y como han filtrado desde la prensa alemana. Bild y Auto Motor und Sport señalan que el tetracampeón del mundo no firmará con la escudería italiana para 2021 y se complican sus opciones de futuro.

Tras seis años en las filas de Ferrari, el piloto alemán con seguirá en la Scuderia, que le hizo dos ofertas de renovación. La primera fue catalogada de "broma" desde el entorno de Vettel, algo que aumentó la tensión entre el equipo y el piloto. La segunda oferta de Ferrari ha ido en la misma línea, lo que habría acabado cortando las relaciones entre las dos partes implicadas.

La llegada del joven Charles Leclerc, que se acabó haciendo con la figura de líder, y los resultados de Vettel en las dos últimas temporadas han hecho que la salida del teutón sea menos dramática para Ferrari. Mantener al alemán en su asiento no era una prioridad para los italianos, que ahora deberán buscar un compañero que trabaje más codo con codo con Leclerc. El favorito es Carlos Sainz Jr.

¿Qué pasará con Vettel? Se abren dos caminos: encontrar otro asiento en la Fórmula 1 o despedirse del Gran Circo. Fichar por otro equipo será difícil. Sus exigencias económicas son difíciles de asumir y más teniendo en cuenta que la mayoría de equipos abogan por una reducción de los presupuestos. En el plano competitivo las tres 'grandes' son Mercedes, Red Bull y Ferrari y como cuarta aparece McLaren, que pese a que podría buscar un reemplazo para Sainz, no concuerda con el caché del alemán.

Carlos Sainz y Sebastian Vettel, durante una rueda de prensa EFE

Sainz, el favorito en Ferrari

Cuando se haga oficial la salida de Vettel a partir de 2020 se pondrá fin al gran culebrón de la parrilla. Lo siguiente será conocer el nombre de sus sustituto. Todos los caminos conducen a Carlos Sainz como la opción preferida para los italianos, aunque se ha rumoreado hasta con la vuelta de Fernando Alonso. Pero Sainz gana cada vez más enteros, al tiempo que su sustituto en McLaren sería Ricciardo. ¿Las puertas de la Fórmula se cierran para Vettel... y para Alonso?

[Más información: Sainz a Ferrari y Vettel a McLaren, el movimiento que retiraría a Alonso de la Fórmula 1 para siempre]