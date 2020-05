La nueva oferta de Ferrari a Vettel: 2 años y los mismos 12 millones que no convencen al alemán

Las pretensiones de Sebastian Vettel para subirse a un coche de Fórmula 1 no son asumibles para todos los equipos. El piloto de Ferrari solo tiene un año más de contrato con la escudería y siguen las negociaciones para su renovación que, en su primer intento, no llegaron a buen puerto después de que el germano no viera satisfechos sus intereses.

Ferrari le ofreció en un principio un contrato por otra temporada más y 12 millones de euros, lo mismo que cobrará el que ha sido hasta ahora su compañero de equipo, Charles Leclerc, pero con el monegasco prolongando su vinculación hasta 2024. El problema viene por los dos lados, tanto por la duración como por el dinero, ya que Vettel considera que sigue siendo mejor piloto que la perla de la Fórmula 1.

Según anuncia La Gazzetta dello Sport, la escudería ha mejorado las condiciones que le ofrece a Vettel, pero no lo suficiente. Ferrari ha puesto sobre la mesa la misma cantidad, 12 millones, ya que no van a subir ni un euro por encima de lo que cobrará Leclerc, pero en esta ocasión el compromiso sería por dos años en vez de solo uno.

Sebastian Vettel, en el Gran Premio de Hungría del Mundial de Fórmula 1 Reuters

La intención de Ferrari es igualar la jerarquía de los dos pilotos. La escudería de Maranello considera que Vettel ha tenido opciones para demostrar que podía llevar al equipo a ganar un campeonato, pero nunca ha llegado a las últimas carreras con opciones. Hasta ahora, el alemán recibía 32 millones de euros por temproada.

Además, teniendo en cuenta la última temporada, Vettel solo superó en la clasificación a Leclerc en 24 puntos. Es por eso por lo que Ferrari considera que hay que igualar las fuerzas entre los dos pilotos.

