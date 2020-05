Un jugador de la Ligue-1, detenido por masturbarse mirando a una vecina

El jugador de 22 años Farid El Melali ha sido detenido por masturbarse en público mirando a una vecina. El internacional argelino del Angers fue denunciado por sus vecinos después de que le vieran en esta situación mientras se asomaba por una ventana.

El tabloide inglés Daily Mail ha sido el encargado de dar los detalles de este desliz que ha acabado en la justicia. El argelino ha acabado en las comandancias policiales por este escándalo comprometiendo a su club. Una vez ha terminado la Ligue-1 tras el parón por el coronavirus, el equipo francés ha acabado en una cómoda décima posición a pocos puntos de los puestos europeos.

No es la primera vez que este jugador se ve comprometido con una polémica de este estilo. Antes ya fue denunciado por otra masturbación similar, pero se libró porque el testigo no pudo identificarle. Su alegación fue que estaba solo en el patio y nadie le veía, por eso su declaración no valía para nada.

◘️ Farid El Melali prolonge !



Angers SCO est très heureux d'officialiser la prolongation de Farid El Melali, désormais lié avec le SCO jusqu'en ◘◘◘◘ !



◘◘️ https://t.co/z1ziEi980c pic.twitter.com/AuptALd96W — Angers SCO (@AngersSCO) May 4, 2020

Esta polémica ha coincidido con su renovación por tres temporadas. Es una de las jóvenes promesas del Angers y el club confiaba mucho en sus posibilidades. Veremos en que circunstancias queda después de esta polémica y si el club del valle del Loira toma medidas. El propio jugador ha admitido su "actitud inapropiada" y ha pedido disculpas.

