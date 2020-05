Schumacher, Hamilton, Senna... ¿y Fernando Alonso? La Fórmula 1 se olvida del piloto español

La Fórmula 1 lanza la siguiente pregunta en su página web: ¿Quién es la persona más influyente en la historia de la F1? Esta cuestión tiene como telón de fondo el 70 aniversario del Mundial y es por esto por lo que se ha orquestado esta carrera para saber quién es el número uno de todos los tiempos en este ranking de influencia.

32 personajes relacionados con este deporte competirán en duelos de cara a cara para convertirse en el más influyente de la historia de la Fórmula 1. Estos han sido designados por un "panel de expertos". Pero lo que llama la atención es que mientras hay nombres como el de Max Verstappen, el de todo un bicampeón del mundo como Fernando Alonso ha caído en el olvido.

Las votaciones tendrán lugar durante los próximos diez días y todo comienza con cuatro duelos entre pilotos. Sir Jackie Stewart vs. Max Verstappen, Michael Schumacher vs. Niki Lauda, Ayrton Senna vs. Jack Brabham y Lewis Hamilton vs. Juan Manuel Fangio.

Cuadro de la persona más influyente de la Fórmula 1

En esta primera categoría de pilotos, desde la web de F1 recuerdan que no se trata de votar por quién fue mejor conductor, sino de quién ha tenido una mayor influencia en la historia del deporte. Otros nombres destacados son Flavio Briatore, Ron Dennis, Bernie Ecclestone, Ross Brawn, Gordon Murray o Crossworth.

El gran olvidado

Fernando Alonso ganó dos Mundiales a los mandos de un Renault en los años 2005 y 2006. Pese a que no pudo coronarse en las siguientes temporadas, sus rivales de parrilla siempre le han colocado como el mejor piloto, incluso por encima del propio Lewis Hamilton. 2018 fue el último año en el que compitió en F1, pero los rumores le colocan de nuevo en el Gran Circo en las próximas campañas.

