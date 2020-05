Aganzo se defiende de las acusaciones: "Son falsas, defenderé nuestro honor ante cualquiera"

La bomba ha estallado en la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). Su presidente David Aganzo ha sido acusado por Antonio Saiz Chica de cohecho para obtener documentación de manera ilícita de Futbolistas On, tal y cómo desveló MARCA en su portada de este martes 12 de mayo.

La información que llegó a manos de Aganzo procede de la Agencia Tributaria que se habría obtenido "mediante pago a un funcionario público" y que el propio Checa entregó después al presidente de la AFE. Este salió al paso tras salir a la luz la noticia y colgó un breve comunicado al respecto en sus redes sociales.

"Respecto a la información publicada en MARCA: 1. Las acusaciones son completamente falsas. 2. Mi trabajo está exclusivamente dirigido a la defensa de los intereses de los y las futbolistas. 3. Y defenderé nuestro honor frente a cualquiera que lo ponga en cuestión", escribió Aganzo.

La respuesta de Futbolistas On no se hizo esperar. Su presidente Juanjo Martínez habló en El Transistor de Onda Cero y se mostró muy contundente en su discurso. "Futbolistas On es una víctima brutal de un presunto delito. Estamos ante el mayor escándalo en la última década del fútbol español, esta es la realidad. Fuimos los primeros, lógicamente, en ponerlo en manos del Juzgado número 4 de Alcobendas. En ese juzgado ya hay mucha documentación y tendrán que dar respuesta", dijo.

Y añadió: "No puede ser este nivel de corrupción que hay en el fútbol, estamos en las cloacas del fútbol... No puede ser que un sindicato quiera destruirnos con técnicas de la mafia... AFE sigue a la deriva y el juzgado les va a poner en su sitio".