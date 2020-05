Vettel y su 'adiós': "No hay deseo de seguir juntos, el dinero no ha jugado ningún papel"

La marcha de Sebastian Vettel de Ferrari tras la temporada 2020 ya es una realidad. Este martes se ha hecho oficial su adiós a través de un comunicado oficial emitido por la Scuderia, a través del que tanto el equipo como el piloto alemán han dado su punto de vista acerca del final de sus caminos juntos tras cinco cursos de unión.

Mattia Binotto, director de Ferrari, decía lo siguiente: "Esta es una decisión tomada conjuntamente por nosotros y Sebastian, una que ambas partes consideran que es lo mejor. No fue una decisión fácil de alcanzar, dado el valor de Sebastian como conductor y como persona. No hubo una razón específica que condujera a esta decisión, aparte de la creencia común y amigable de que había llegado el momento de ir por caminos separados para alcanzar nuestros objetivos respectivos", comentó al respecto

Binotto repasó los éxitos del teutón con la Scudería: "Sebastian ya forma parte de la historia de la Scuderia, con sus 14 Grand Prix ganadas, lo que lo convierte en el tercer piloto más exitoso del equipo, mientras que también es el que más puntos ha acumulado con nosotros. En nuestros cinco años juntos, ha terminado tres veces entre los tres primeros del Campeonato de Pilotos, haciendo una contribución significativa a la presencia constante del equipo en los tres primeros de la clasificación de Constructores".

Binotto, jefe de Ferrari REUTERS

La despedida de Vettel

Y, por último, le mandó un mensaje de agradecimiento a Vettel: "En nombre de todos en Ferrari, quiero agradecer a Sebastian por su gran profesionalismo y las cualidades humanas que ha demostrado durante estos cinco años, durante los cuales compartimos tantos momentos geniales. Todavía no hemos logrado ganar un título mundial juntos, lo que sería un quinto para él, pero creemos que aún podemos sacar mucho provecho de esta inusual temporada 2020".

El tetracampeón del mundo, por su parte, quiso explicar en qué condiciones se ha dado su salida: "Mi relación con la Scuderia Ferrari terminará a fines de 2020. Para obtener los mejores resultados posibles en este deporte, es vital que todas las partes trabajen en perfecta armonía. El equipo y yo nos hemos dado cuenta de que ya no existe un común deseo de permanecer juntos más allá del final de esta temporada. Los asuntos financieros no han jugado ningún papel en esta decisión conjunta. Esa no es la forma en que pienso cuando se trata de tomar ciertas decisiones y nunca lo será", dijo.

"Lo que ha sucedido en estos últimos meses nos ha llevado a muchos de nosotros a reflexionar sobre cuáles son nuestras prioridades reales en la vida. Uno necesita usar su imaginación y adoptar un nuevo enfoque para una situación que ha cambiado. Yo mismo me tomaré el tiempo que necesito para reflexionar sobre lo que realmente importa cuando se trata de mi futuro", añadió poniendo incertidumbre sobre su futuro.

Y concluyó despidiéndose también de los tifosi: "La Scuderia Ferrari ocupa un lugar especial en la Fórmula 1 y espero que obtenga todo el éxito que se merece. Finalmente, quiero agradecer a toda la familia Ferrari y, sobre todo, a sus tifosi en todo el mundo, por el apoyo que me han brindado a lo largo de los años. Mi objetivo inmediato es terminar mi largo período con Ferrari, con la esperanza de compartir algunos momentos más hermosos juntos, para agregar a todos los que hemos disfrutado hasta ahora".

