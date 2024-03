La venganza de Johnny Herbert, el 'juez' al que Fernando Alonso humilló y que ahora le sanciona

Fernando Alonso fue la víctima de la gran polémica de este fin de semana en Australia. El piloto de Aston Martin, que cruzó la meta en sexta posición, fue retrasado hasta el octavo puesto debido a una sanción de 20 segundos puesta por los comisarios. El motivo: una maniobra irregular en la acción que acabó con el accidente de George Russell.

El piloto de Mercedes se accidentó en la última de las 58 vueltas de la carrera disputada en el circuito de Albert Park, en Melbourne. Russell acusó a Fernando Alonso de frenar "100 metros antes de la curva", lo cual le pilló por sorpresa y supuestamente provocó su salida de la pista.

Tras la investigación pertinente, los comisarios sancionaron con 20 segundos a Alonso y tres puntos del carnet. En la nota compartida por la FIA sobre la decisión, algo llamó la atención de muchos seguidores del piloto asturiano. Era el nombre de uno de los 'jueces' que firmaron la nota: Johnny Herbert.

Entre los cuatro comisarios que decidieron la sanción de Alonso estaba Herbert. El comisario británico tiene un pasado polémico con Fernando, que los seguidores del asturiano no han tardado en rescatar ante la polémica del Gran Premio de Australia. En 2016, cuando Herbert era comentarista de la F1 en FOX, ambos protagonizaron un encontronazo en pleno directo.

Herbert se había mostrado muy crítico con Fernando Alonso hace ahora ocho años. El entonces comentarista inglés había cargado con dureza con el piloto español, al que recomendó que se retirara de la F1. En aquel entonces, el bicampeón del mundo corría en McLaren. Pasaron dos años hasta que el asturiano se retiró momentáneamente de la competición para luego volver en 2021.

Alonso, en ese momento, se la tenía guardada a Herbert y tuvo con él un enganchó en pleno directo. Fue durante un Gran Premio. Fernando irrumpió en una conexión de FOX y se dirigió al comentarista. "No me estoy retirando", le dijo. Y continuó con un mensaje mucho más serio: "Soy campeón del mundo y tú terminaste como comentarista porque no fuiste campeón del mundo".

Herbert se llevó un 'palo' histórico en directo y no tuvo mucho que decir ante ese incómodo momento vivido: "Muchas gracias, así es un campeón del mundo", le respondió a Alonso. Ocho años más tarde, el ahora comisario de la FIA se ha podido vengar de Fernando que, a sus 42 años, continúa compitiendo en el Gran Circo.

Johnny Herbert, uno de los comisarios que ha tomado la decisión de sancionar a Fernando fue humillado por Alonso en 2016 en pleno directo después de que Herbert dijese que Alonso debía retirarse pic.twitter.com/dENvxRBNEq pic.twitter.com/MjLEPSfEyu — Nachez (@Nachez98) March 24, 2024

La decepción de Alonso

La pérdida de dos plazas de Alonso implicó que ganaran una tanto su compañero, el canadiense Lance Stroll, como el japonés Yuki Tsunoda. El norteamericano pasó a ser sexto y el asiático, séptimo, en la clasificación del Gran Premio.

Alonso se mostró decepcionado por la sanción, aunque se alegró de que Russell no sufriera consecuencias físicas: "Quería optimizar mi velocidad de salida de la sexta curva para defenderme de él. Eso es lo que hubiera hecho cualquier piloto de carreras; y no me pareció peligroso", precisó el piloto de Aston Martin después de conocer su penalización. "Es decepcionante que los comisarios me sancionen por una acción que considero de pilotaje duro, pero justo. De cualquier manera, me alegro de que George esté bien. No fue agradable ver su coche en mitad de la pista", añadió.