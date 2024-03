La FIA sanciona a Fernando Alonso con 20 segundos y cae de la sexta a la octava posición

La FIA ha sancionado finalmente a Fernando Alonso con 20 segundos después del incidente que ha provocado el abandono de George Russell durante la últimas vueltas del Gran Premio de Australia. Una penalización que ha hecho que el asturiano caiga hasta la octava plaza.

En un comunicado oficial, la Federación Internacional de Automovilismo señala que el español frenó demasiado en el lance con el piloto inglés. Ambos pilotos acudieron a comisarios tras la carrera y ahora se hace oficial la sanción al corredor de Aston Martin que le hace perder dos puestos.

La decisión de los árbitros llegó tres horas después del final de la prueba, tras declaraciones tanto de Fernando como del piloto inglés e intervenciones de Aston Martin y Mercedes. La sanción incluye además tres puntos de penalización, que son los tres primeros que tiene Alonso en los últimos 12 meses.

El incidente sucedió en las curvas 6-7 de Albert Park, durante la penúltima vuelta. Russell perseguía con neumáticos más frescos. El inglés perdió el control en la seis, se fue a la grava y rompió la suspensión delantera, terminando en posición de semivuelco. No hay ningún contacto entre el Mercedes y el Aston Martin.

Sin embargo, los comisarios relacionan la frenada de Alonso en la seis con el error de Russell y utilizan la telemetría: "Alonso levantó unos 100 metros antes de lo habitual, frenó muy ligeramente (aunque fue tan ligero que el coche no redujo la velocidad por eso) y bajó una marcha donde no lo hace habitualmente. Luego aceleró antes de la curva y volvió a levantar. El piloto explicó que aunque su plan era ralentizar antes, lo hizo demasiado pronto y debió recuperar algo de velocidad. Sin embargo, esta maniobra genera un espacio inusualmente pequeño entre los coches".

La versión de los pilotos

Tras la finalización del Gran Premio, tanto Alonso como Russell comparecieron ante los medios de comunicación y diero su punto de vista acerca de lo ocurrido en la acción que provocó el abandono del británico.

"Estaba preocupado cuando vi su coche. Sabía que si era más rápido me pasaría con cuatro zonas de DRS. Tenía además algunos problemas con la batería porque en las últimas 15 vueltas el coche cambió y me preocupaba no poder mantener la posición. Estaba contento con el séptimo igualmente", dijo Alonso.

Russell, por su parte, dijo ante los medios: "Yo creo que me he ido fuera, y eso es cosa mía. Estaba medio segundo por detrás de Fernando cien metros antes de la curva y de repente se me acercó extremadamente rápido, estaba encima de su caja de cambios. No sé si tenía un problema o no, iremos a los comisarios para ver esta situación extraña. No tengo nada más que decir, estoy decepcionado por terminar la carrera así. No le voy a acusar de nada hasta que vea más datos".