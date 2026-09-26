Muere una copiloto de 20 años en el Rally de Llanes tras un accidente en el que se incendió su coche

Se tiñe de luto el mundo del motor. Una joven copiloto de apenas 20 años falleció este sábado en plena disputa del Rally de Llanes en Asturias.

El vehículo en el que marchaba al lado del conductor, un hombre de 26 años, se salió de la vía en uno de los tramos de la competición, y terminó incendiándose. El piloto pudo salir del coche, pero la copiloto quedó atrapada y terminó falleciendo.

El accidente ocurrió en torno a las 14:00 horas, tal y como confirmaron las autoridades. A la altura del punto kilométrico 14 de la carretera comarcal LLN-7, en el tramo dos del rally y entre las localidades de Llanes y Meré, el conductor perdió el control del vehículo.

El coche, un BMW320, se salió de la calzada en el tramo del 'Mazucu' por la margen izquierda y terminó incendiándose con la copiloto atrapada en su interior.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió a las 13:53 horas el aviso de que durante la prueba deportiva se había producido una salida de vía de un turismo y que éste estaba ardiendo con una persona en su interior.

Pocos minutos después, a las 14:09, los responsables del dispositivo médico de la organización del rally confirmaron que la joven copiloto que permanecía en el coche incendiado había fallecido. También que el piloto había resultado herido y había sido trasladado al Hospital Comarcal de Arriondas.

Los Bomberos del parque de Llanes se desplazaron hasta el lugar en el que tuvo lugar dicho accidente y dieron por extinguido el incendio a las 14:36 horas.

Se suspende el rally

Tras este trágico hecho la organización del rally dio por suspendida la 49ª edición que había comenzado el pasado viernes. "Tras la desgraciada noticia recibida a raíz de los acontecimientos ocurridos durante la disputa del tramo El Mazucu, hemos tomado la decisión irrevocable de suspender definitivamente todos los tramos cronometrados que restaban para la finalización de la prueba", dijeron.

"Esta difícil y triste decisión se ha adoptado como señal de profundo dolor y máximo respeto. En estos momentos de inmenso pesar para toda la familia del automovilismo, entendemos que la competición deportiva carece de toda importancia y debe detenerse de inmediato", siguió el comunicado.

"Desde nuestra entidad queremos hacer llegar nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo en estos momentos tan duros. Estamos, más que nunca, al lado de la familia y amigos", aseguró la Escudería Villa de Llanes, organizadora de la prueba.