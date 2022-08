El momento de la verdad en Ferrari: ¿decantarse por Carlos Sainz o por Charles Leclerc?

Las vacaciones de verano llegaron a la Fórmula 1, pero los equipos continúan trabajando para el segundo tramo de la temporada 2022. En Ferrari ya miran de reojo a uno de los momentos más importantes del curso: el punto en el que se tengan que posicionar al lado de uno de sus dos pilotos, bien de Carlos Sainz Jr. o bien de Charles Leclerc.

En lo que va de año, las cosas no le han salido a Ferrari como esperaban. Fallos inesperados que han dejado a Max Verstappen como líder destacado del Mundial de pilotos de la F1, con 80 puntos de ventaja sobre Charles Leclerc. Porque sí, el monegasco va por delante en la clasificación de Carlos Sainz. Y esto puede correr en contra del español.

Sobre este tema ha hablado Laurent Mekies recientemente. El director de carrera de Ferrari ha asegurado que todavía no se ha debatido sobre ello en Maranello. "Hay más debate fuera que dentro de Ferrari. Pero, en realidad, siempre hemos sido muy claros, Ferrari es lo primero", ha asegurado.

[Carlos Sainz, al detalle: de su relación de "enemigos" con Verstappen al peso constante de su apellido]

El debate todavía no se ha dado en la escudería del Cavallino Rampante, pero sí que no esconden que tarde o temprano deberán discutir sobre su gran apuesta: "Habrá un momento en el que deberemos centrarnos más en un piloto que en otro, si así lo indica el campeonato".

Charles Leclerc y Carlos Sainz, en un acto con Ferrari en Paul Ricard Europa Press

Importante esta breve puntualización de Mekies, en la entrevista que ha concedido a Motorsport. "Si así lo indica el campeonato". Si las diferencias entre Leclerc y Sainz no son grandes y si el piloto español consigue mejorar los resultados en carrera respecto a su compañero de equipo en el inicio del segundo tramo de la temporada, elegir entre uno y otro será misión imposible.

El momento correcto

Laurent Mekies ha destacado, en referencia a este tema, que no será cuestión de puntos: "No significa esperar a una diferencia matemática, sino cuando creamos que es lo correcto". "Hemos perdido bastantes puntos este año. Tenemos problemas de fiabilidad, y estamos trabajando muy duro en ello", ha agregado el director de carrera francés de Ferrari.

Lo que no ha podido obviar Mekies son los importantes fallos que ha cometido la escudería italiana en el primer tramo de la campaña. Pero ha asegurado que no hay presión añadida para acabar con esto: "No aumenta la presión, ya que hay presión en todo momento. Es un mundo extremadamente competitivo. Nos hace querer mejorar carrera tras carrera".

Sigue los temas que te interesan