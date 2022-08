Xavi: "Puede que las expectativas que se han generado sobre este Barça se hayan pasado un poco"

Primer partido de La Liga para el renovadísimo Fútbol Club Barcelona y primera decepción. Jugaron Lewandowski, Raphinha, Christensen y también Kessié, pero el equipo azulgrana no pudo pasar del empate a 0 contra el Rayo Vallecano. Xavi Hernández analizó después el encuentro y no quiso buscar excusas, pero sí de las altas expectativas que se han puesto sobre ellos.

Ter Stegen, salvador

"Es importante que Ter Stegen nos salve puntos, hoy lo ha hecho, es por eso que creo en él".

Petición de paciencia

"El Rayo ha defendido muy bien. Nos ha costado generar más de lo normal. Una pena porque queríamos demostrar a la gente que estamos en el buen camino. Es una decepción, pero pedimos paciencia".

Explicaciones al empate

"El juego exterior ya lo tenemos. Hoy el juego interior pasaba por el tercer hombre. Lo hemos hecho tres o cuatro veces muy bien, pero también ha faltado efectividad. Atacar mejor y generar ocasiones. No hemos hecho el mejor partido. Estamos decepcionados. Puede ser que las expectativas que se han generado se hayan pasado un poco. Es un poco insuficiente".

Xavi Hernández, dando indicaciones a los jugadores del FC Barcelona durante la pausa de hidratación EFE

Lateral derecho

"Nos tenemos que reforzar ahí".

Frenkie de Jong

"No es suplente. Ya lo he dicho. Es un jugador importante. Si está con nosotros, va a ser un futbolista que nos va a dar. Más con esta actitud".

Expectativas sobre el equipo

"No quiero buscar excusas. Solo explicaciones. Mejor que haya expectativas altas. Bienvenido sea. Soy el primero que acepta estas expectativas. Quizás, por buscar una explicación, nos haya tensionado un poco más. Nos ha faltado efectividad. Era un partido para poder ganarlo bien".

Molestias de Pedri

"No tiene nada. Le hemos hecho unas pruebas ahora y está bien".

¿Se habla demasiado de títulos?

"Es el objetivo. Hay que analizar y mejorar. Pero esta temporada el objetivo es ganar títulos. Esto no cambia nada. No podemos decir porque hemos empatado que 'ahora no'. Si no lo conseguimos, será decepcionante para mí y para el club. El año pasado era más difícil".

Importancia de Ter Stegen

"Es importante. Siempre hablamos de dominar las áreas. Hoy ha estado muy bien. Él era consciente de que teníamos que mejorar en portería. Ha tenido dos actuaciones decisivas. Pena que no hemos acertado en el otro área. Me alegro por él".

Fallos del año pasado

"Es una decepción, evidentemente. Veníamos con una buena sensación de la pretemporada, pero no podemos tener un mensaje derrotista ahora por un empate. El domingo tenemos otra guerra".

Kessié dio el susto

"No hay nadie lesionado".

Actuación de Lewandowski

"Estoy satisfecho porque trabaja por el equipo. Controla muy bien y echa una mano al equipo. Pero, por supuesto, necesitamos un poco más de efectividad. Ese ha sido el principal problema del equipo hoy. Robert y todos estamos un poco decepcionados por el resultado. Es cuestión de tiempo que marque diferencias".

Pérdidas de tiempo

"El otro día tuvimos una reunión con los árbitros. Me parece ridículo que no se aplique el tiempo efectivo en el fútbol. ¿Qué esperamos a tener tiempos efectivos? Creo que estamos haciendo el ridículo. ¿No pone la UEFA Fair-Play? Pues esto es Fair-Play".

