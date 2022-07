Fernando Alonso y Alpine, condenados a entenderse: cruce de acusaciones y la necesidad de la renovación

Antes de que comenzara el Mundial de Fórmula 1 2022, la ilusión por la vuelta de Fernando Alonso a la competición estaba desatada entre los seguidores españoles. La promesa de 'El plan' hacía pensar que a sus 40 años Alonso podría volver a competir y pelear por las victorias y, quién sabe, incluso por el campeonato.

Después de 11 carreras ha quedado más o menos claro que el talento y el pilotaje del español sigue intacto, pero el Alpine no ha demostrado ser un monoplaza de nivel para competir con los Ferrari o los Red Bull, ni siquiera con los Mercedes.

Los problemas mecánicos y los errores en la estrategia de equipo han ido lastrando a un Alonso que, según él mismo, ha perdido "50-60 puntos" por estas situaciones. Un contexto que contrasta con el de su compañera, Esteban Ocon, que apenas ha sufrido percances en este 2022.

Fernando Alonso, en el Gran Premio de Austria de F1 de 2022 AFP7 / Europa Press

Con este escenario han empezado a surgir tensiones entre el asturiano y su equipo en plenas negociaciones de renovación y con la mitad del Mundial todavía por delante.

Esteban Ocon y Fernando Alonso son los dos corredores principales de Alpine, aunque el piloto reserva, Piastri, ganador de F2 el año pasado, suena con fuerza para que puede ser protagonista de cara a 2023.

"En las próximas semanas me sentaré con el equipo y veré cuáles son sus expectativas. Además, ¿cuál es el siguiente paso en el proyecto? Me siento feliz. Me siento como en casa en Alpine. Pero nada está garantizado al 100%", sostuvo hace unos días en unas declaraciones recogidas por motorsport.es. "Nunca está garantizado que te quedarás", admitía Alonso.

Un Alonso que también se reivindicó a pesar de ser su edad: "Si eres lento y te desempeñas mal, entonces bloqueas el camino para los talentos emergentes. Entonces tienes que dejar paso. Sigo siendo rápido. Son otros conductores los que cierran la puerta a la sangre fresca", añade.

Poco premio en forma de puntos

En el último Gran Premio en Austria Alonso acabó décimo y también desquiciado, como se pudo escuchar por su radio.

Un punto para él que supo a muy poco. Y así lo confirmó él mismo por la radio: "Podríamos haber terminado... ¿sextos, séptimos?". La respuesta no hizo más que aumentar la decepción por el resultado: "Así es porque Ricciardo estaba delante, podríamos haber ganado más posiciones, para ser honestos, sexto o séptimo era una opción real".

El Alpine de Fernando Alonso en problemas y siendo empujado por los mecánicos EFE

El piloto español lamentó entonces lo que había sucedido durante el fin de semana en Austria. "No tengo palabras, tío. Hay cosas muy difíciles de entender esta temporada. Intentemos tener una segunda mitad mejor", apuntó un Fernando Alonso, que es actualmente décimo en la clasificación de pilotos con 29 puntos.

Otmar Szafnauer, jefe de Alpine, confirmó que "todo indica que la ECU falló. Así que no es algo que hayamos diseñado nosotros, no es algo que hagamos nosotros, es algo que compramos, es una pieza estándar. Entonces, ¿fracasó un coche Alpine por algo del propio coche o por su instalación o algo así? Lo dudo, pero tenemos que encontrar por qué falló".

Y es que ha habido todo tipo de problemas. El motor falló en las dos primeras carreras del año -Baréin y Arabia Saudí- y en la tercera -Australia- se arruinó su clasificación por la rotura de una pieza de dos euros -la junta de estanqueidad del aceita- que le mandó contra el muro. Dos puntos de tres Grandes Premios nada más empezar.

El Alpine también ha dado por momentos la sensación de ser un coche con poco empaque y con facilidad para hacerse pedazos. Mick Schumacher le rozó en Imola y Alonso tuvo que abandonar con un hueco enorme en uno de los laterales de su monoplaza.

Errores estratégicos

También las estrategias de Alpine han sido un lastre hasta ahora. En Miami y en Montmeló, Alonso vio cómo se venían abajo ambas sesiones de clasificación por elegir mal el momento de salir a pista. Fuera en la Q2 y en la Q1, respectivamente, por el tráfico.

Sin embargo, desde la escudería no consideran que estén fallando al bicampeón del mundo. "No es que estemos fallando a Fernando. Hay una variedad de razones por las que no está sumando puntos. Recuerdo a Mick Schumacher golpeándole y el pontón soltándose. Recuerdo la defensa en Canadá contra Bottas y la penalización, o la penalización en Miami. Hay todo tipo de cosas", dijo hace unos días Otmar Szafnauer, jefe de Alpine, en unas declaraciones recogidas por motorsport.es.

Fernando Alonso en el box de Alpine en Silverstone Europa Press

Sin embargo, el mandatario le tiende una mano a Fernando, con el que es el primer año en que trabajan juntos:"No he trabajado con él en el pasado, este es mi primer año, pero por lo que veo le siguen gustando las carreras. Es un gran competidor, le encanta competir y creo que en la vida, en general, eres feliz cuando superas las expectativas", señaló el máximo mandatario de la escudería.

"Así que si tus expectativas son realistas y las superas, eres feliz en la vida. No sólo Fernando, creo que todos nosotros. Bueno, cuando son cosas como esa, le puede pasar a cualquiera. No creo que sea un problema de Alpine", concluyó Szafnauer, que no hizo una gran autocrítica tras los últimos grandes premios.

Ahora Fernando Alonso tiene dos carreras por delante para seguir demostrando que es un piloto competitivo y a la espera de que no haya más errores. Los circuitos de Paul Ricard, en Francia, y de Hungaroring, en Hungría, serán las dos últimas citas antes del parón de veraniego. Después, Alonso comenzará en Spa, en el Gran Premio de Bélgica, la que será la recta final de este Mundial de Fórmula 1 en el que de momento ha tenido más sinsabores que alegrías.

"No estamos luchando por las victorias y no creo que mejore pronto. Terminar quinto, como en Silverstone, es como ganar para nosotros. Quiero que comencemos a diseñar ese coche pronto (el de 2023). Eso es un dilema. Quieres construir uno nuevo, pero también mejorar el actual. Es como jugar al ajedrez en dos tableros. Nuestro objetivo es 2023. Entonces deberíamos tener un coche mejor", dice un Alonso que parece totalmente centrado en seguir con Alpine la próxima temporada.

