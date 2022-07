Fernando Alonso: "Son otros los que cierran la puerta a los más jóvenes"

Fernando Alonso ya mira hacia el 2023: "En las próximas semanas o cuando sea, me sentaré con el equipo y veré cuáles son sus expectativas. Además, ¿cuál es el siguiente paso en el proyecto? Me siento feliz. Me siento como en casa en Alpine. Pero nada está garantizado al 100%", sostiene en unas declaraciones recogidas por motorsport.es. "Nunca está garantizado que te quedarás", admite.

Nico Rosberg hace apenas unas semanas aseguró que Alonso sigue teniendo sitio en la Fórmula 1 y que, en efecto, habría otros pilotos que podrían dejar paso a los talentos más jóvenes, como es el caso de Piastri.

"Lo veo de otra manera. El automovilismo gira en torno al cronómetro. La pregunta clave es: ¿sigues siendo lo suficientemente rápido y puedes lograrlo?", se cuestiona en una entrevista concedida al diario neerlandés NOS hace apenas unos días y en la que le preguntaron si no cree que está ocupando el puesto de gente joven como Piastri.

Fernando Alonso, en el Gran Premio de Austria de F1 de 2022 AFP7 / Europa Press

"Si eres lento y te desempeñas mal, entonces bloqueas el camino para los talentos emergentes. Entonces tienes que dejar paso. Sigo siendo rápido. Son otros conductores los que cierran la puerta a la sangre fresca", añade.

Sobre las expectativas para el año que viene, indica que "quiero que comencemos a diseñar ese coche pronto. Eso es un dilema. Quieres construir uno nuevo, pero también mejorar el actual. Juega al ajedrez en dos tableros".

"No estamos luchando por las victorias y no creo que mejore pronto. Terminar quinto, como en Silverstone, es como ganar para nosotros. Nuestro objetivo es 2023. Entonces deberíamos tener un coche mejor. Nuestro objetivo es 2023. Entonces deberíamos tener un coche mejor". Esas han sido las palabras de un Alonso que en las últimas semanas se ha mostrado algo resignado sobre los resultados del Alpine sobre el asfalto.

No está siendo una temporada fácil para Fernando Alonso. Desde el primer momento se vio que el Alpine no era un coche para pelear ni por el Mundial ni por las carreras, pero aun así, el asturiano está consiguiendo resultados por encima de las posibilidades de su monoplaza. Cuando este se lo permite.

Problemas de fiabilidad

Y es que se le acumulan los problemas de fiabilidad y los errores de equipo a un Alonso que poco más puede dar de sí. "No es que estemos fallando a Fernando. Hay una variedad de razones por las que no está sumando puntos. Recuerdo a Mick Schumacher golpeándole y el pontón soltándose. Recuerdo la defensa en Canadá contra Bottas y la penalización, o la penalización en Miami. Hay todo tipo de cosas", analiza Otmar Szafnauer, jefe de Alpine, en unas declaraciones recogidas por motorsport.es.

"No he trabajado con él en el pasado, este es mi primer año, pero por lo que veo le siguen gustando las carreras. Es un gran competidor, le encanta competir y creo que en la vida, en general, eres feliz cuando superas las expectativas", ha dicho el máximo mandatario de la escudería.

"Así que si tus expectativas son realistas y las superas, eres feliz en la vida. No sólo Fernando, creo que todos nosotros. Bueno, cuando son cosas como esa, le puede pasar a cualquiera. No creo que sea un problema de Alpine", asume Szafnauer.

