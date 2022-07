Fernando Alonso explota contra Alpine: "Me siento en mi mejor nivel; el coche de Ocon siempre va bien "

La voz de Fernando Alonso decía mucho tras la Sprint Race del Gran Premio de Austria de Fórmula 1. Por enésima vez esta temporada, una avería en el Alpine le dejó tirado sin dejarle margen ni para correr la carrera corta de este sábado. El equipo ya ha solucionado el problema, por lo que nada le impedirá este domingo buscar una épica remontada. Aún así, el español se mostró muy crítico con su equipo por la quinta avería.

Primero lo hizo en DAZN: "Me he quedado sin batería, todo en el coche estaba apagado. Con una batería externa tampoco logramos arrancarlo. Otra vez hay un problema en mi lado. Otro fin de semana muy competitivo del que saldremos con 0 puntos. Es uno de mis mejores años, pero no tenemos suerte". La sensación de desconsuelo con Alonso era real. El asturiano sentía que podía hacer algo importante también este fin de semana.

Después fue muy crítico con Alpine en zona mixta: "Ha sido otro problema en mi coche, pero no sé, la fiabilidad creo que es buena, o al menos el coche de Esteban Ocon siempre va bien. Este año me siento probablemente en mi mejor nivel de pilotaje, también gracias a la experiencia, tal vez estoy al nivel de 2012 y tengo unos 20 puntos, es increíble. Quiero decir, quizás perdimos 70 puntos, supongo que unos 60 si contamos todos los abandonos por mala suerte o por fiabilidad".

🗣️ @alo_oficial explica qué ocurrió con su Alpine



"Estaba todo apagado. Intentamos arrancar el coche con una batería externa, pero tampoco funcionó"#AustriaDAZNF1 🇦🇹 pic.twitter.com/TsfxTWR3tN — DAZN España (@DAZN_ES) July 9, 2022

El piloto español no pudo tomar la salida ni desde el pit lane después de que el equipo detectara un problema antes de dar la vuelta de formación. Tras hacer varias comprobaciones e incluso hacer un ademán de salir, metieron el coche para dentro. El objetivo era pasar a los Haas, cosa que sí hizo Esteban Ocon que acabó en una meritoria sexta posición. Era la plaza a la que también aspiraba un Alonso que este domingo tendrá que salir desde las últimas posiciones de la parrilla.

Una fuga en la bomba de agua en Arabia Saudí, un fallo hidráulico que provocó su accidente en Australia, una pieza del chasis en Italia, un problema en el motor en Canadá y ahora la batería en Austria; esa es la enumeración de los acontecimientos no deja en buen lugar al equipo de Otmar Szafnauer. El coche de Ocon solo ha tenido que retirarse una vez: el pasado domingo en Silverstone, por un fallo en la unidad de potencia. También tuvo un problema con la caja de cambios en Imola.

La renovación

El piloto español y la escudería francesa están muy cerca de firmar una nueva renovación, esta vez por solo un año. De esta forma, Fernando Alonso quedaría vinculado con Alpine lo que resta de este curso y un año más, todo el 2023. Se aplazarían los rumores de una posible salida de la casa del rombo hasta el año que viene. Una decisión difícil y que Fernando ha tenido en duda durante muchos momentos.

El asturiano no estaba nada convencido de seguir en su actual equipo después de que este curso, los franceses no hayan conseguido reducir la desventaja con los equipos de arriba. Fernando y Alpine sabían que el 2021 era un año de transición en el que tendrían imposible competir con Mercedes y Red Bull. Fiaban todas sus opciones a que el cambio de normativa que entraba en vigor en el 2022. Nada más lejos de la realidad, siguen inmersos en la batalla de la clase media, por detrás de Red Bull, Ferrari y Mercedes.

Sigue los temas que te interesan