Carlos Sainz, tras su primera pole en F1: "Hoy toca sonreír por fin, mañana podemos ganar"

Le ha costado mucho, pero por fin lo ha logrado. Carlos Sainz ya ha conseguido la primera pole position de su carrera deportiva. El piloto del equipo Ferrari ha tenido que pasar toda la primera parte de la temporada viendo como su compañero Charles Leclerc le tomaba la delantera y ahora, el madrileño ha conseguido reducir esa diferencia.

Ya el segundo puesto conseguido en Canadá reforzó su moral tras la sanción que recibió el monegasco y que llevó a partir desde la última posición de la parrilla. Y ahora Carlos sabe que de verdad tiene una oportunidad de oro para intentar conquistar la primera victoria de su carrera en la Fórmula 1.

Después de muchos años peleando, el español por fin tiene un coche competitivo al que no había conseguido adaptarse hasta ahora. Sin embargo, poco a poco se va haciendo con los mandos del F1-75. Y en lluvia ha vuelto a demostrar que, como Fernando, tiene un talento especial. Esta vez fue una actuación de ley, superando a Verstappen, Leclerc y Pérez, los tres mejores corredores hasta el momento del Mundial.

[A la F1 se le acumulan las causas solidarias: racismo, homofobia y ecología eclipsan la competición]

Carlos Sainz en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 bajo la lluvia Europa Press

Tras materializar su éxito y mostrar su felicidad y su incredulidad por la radio, Carlos dejó sus primeras impresiones: "Muchas gracias a todos los aficionados por los ánimos. Gracias a todos por estar aquí a pesar de la lluvia. A los españoles nos cuesta esto de la lluvia, pero vosotros estáis acostumbrados". Así bromeaba el madrileño con los asistentes a la clasificación en el circuito de Silverstone.

En efecto, los británicos están más acostumbrados a la lluvia que la mayoría de los españoles. Pero en esas condiciones, Carlos se encuentra como pez en el agua: Me ha costado mucho, el coche coleteaba bastante. Costaba que los neumáticos cogieran temperatura. Quería cerrar una vuelta y al final ha sido la de la pole".

[Bernie Ecclestone declara abiertamente su idolatría por Vladímir Putin: "Recibiría una bala por él"]

Hay que soñar en grande

Por si esto fuera poco, mostró sus impresiones de cara a una carrera que puede ser histórica: "Creo que mañana podemos conseguir la primera victoria. El ritmo está ahí. Hemos corregido los errores de los Libres 3, pero si rendimos como en los Libres 2 creo que podemos estar en disposición de hacerlo".

Carlos Sainz, concentrado dentro de su Ferrari F1-75 Europa Press

Ahí está la clave, recuperar de nuevo ese ritmo de carrera. No obstante, Sainz quería disfrutar el momento y la hazaña: "Hoy tocaba sonreír por fin. Unas condiciones complicadas, pero que siempre me han gustado. Siempre he ido muy bien en lluvia durante toda mi carrera. Ha sido una clasificación muy complicada, he sufrido mucho, pero veo que todos han sufrido más que yo. Era muy difícil mantener el coche en pista, no hacer trompos, dar temperatura a los neumáticos. Creo que la vuelta ha terminado siendo muy buena".

Respecto al Gran Premio del domingo y sus opciones, Carlos reiteraba ese ritmo hallado en los Libres 2 que puede ser la clave de una nueva victoria en la Fórmula 1 para un corredor nacional: "Mañana será turno para el seco. Si vamos como en los Libres 2 tenemos muchas opciones. Si vamos como en los Libres 3, tocará sufrir. Hemos cambiado muchas cosas y esperamos que en ese sentido podamos tener suerte". Eso es lo que todos esperan porque Carlos se merece un poco de éxito tras tanto trabajo sin premio.

Sigue los temas que te interesan