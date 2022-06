La Fórmula 1 defiende a Fernando Alonso en el 'caso Piastri': "No le quita el puesto a ningún piloto"

El Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 no tuvo el resultado esperado por Fernando Alonso. El español, que salía segundo después de una clasificación brillante en el circuito Jacques Villeneuve bajo la lluvia, no tuvo suerte con la salida de los coches de seguridad ni tampoco con la estrategia de Alpine. Quedarse fuera durante tantas vueltas mientras otros como Sainz o Hamilton entraban, le terminó condenando.

Aún así, las sensaciones volvieron a ser mejores que los resultados en el global del fin de semana. De hecho, la peor noticia estaba por llegar y fue esa sanción en su defensa de la posición con Valtteri Bottas que le llevó a quedar noveno y sumar solo dos puntos en lugar de los seis que le correspondían. Un golpe duro para su situación en la clasificación.

El asturiano se encuentra décimo en la tabla en mitad de los rumores sobre su futuro. Su renovación con Alpine está cantada, pero la situación con Oscar Piastri ha generado una enorme polémica. Algunas voces han llegado a apuntar que le estaba quitando su sitio al corredor que apadrina otra leyenda como Mark Webber.

Oscar Piastri, tras ganar el campeonato del mundo de Fórmula 2. AFP7 / Europa Press

Sin embargo, han salido ya muchas voces autorizadas en la Fórmula 1 que han defendido que el hueco de Piastri no es el que tiene ahora mismo el bicampeón y que son otros corredores de menor nivel los que deberían dar un paso al lado en esta circunstancia. Este ha sido el caso de Nico Rosberg, quien también tiene un título mundial, tras sus batallas en Mercedes con Hamilton.

La defensa de Rosberg

El germano habló par SkyF1 y defendió así a Fernando: "Tengo una opinión clara y concisa: Alonso pilota de una forma impresionante, así que nadie debería sugerir que le está quitando el asiento a alguien. Él merece el asiento en el que está. Hay otras pilotos en Fórmula 1 que deberían dejar huecos para alguien como Piastri".

Rosberg sigue alucinando cada fin de semana con el rendimiento del ovetense: "Tiene diez años más que cuando yo me retiré, es una locura. Soy un gran fan de Alonso en este momento porque lo encuentro muy emocionante. Sabemos que en cuanto a talento y habilidades es uno de los mejores de todos los tiempos".

Y así compara lo que el español demuestra con lo que observó él cuando compartió garaje con otra leyenda como Michael Schumacher: "Yo tuve de compañero a Michael Schumacher y Michael tenía 40, 41, 42 y vi con él cómo la velocidad seguía estando ahí, pero a veces había algunas debilidades en la habilidad para adaptarse a situaciones nuevas, a veces ves que afecta la edad. Que Fernando siga pilotando así es tan guay...".

Fernando Alonso subiéndose a su Alpine en la parrilla del GP de Canadá Europa Press

Nico, ahora inmerso en la Extreme-E donde dirige su propio equipo, considera que los resultados no han respetado a un talento como el español: "Creo que en términos de trayectoria, podría haber conseguido resultados incluso mejores, pero en términos de talento demostró que es uno de los mejores de todos los tiempos y por eso es brillante ver lo que está haciendo con este coche porque Ocon es un piloto muy bueno y Alonso estuvo a kilómetros de él durante todo el fin de semana en términos de rendimiento".

El campeón alemán apunta a que su rendimiento fue muy superior al de Ocon y que no todo fue producto de la mala suerte para él, sino que Alpine tuvo culpa en que no pudiera pelear por el podio: "Me quedé muy decepcionado porque le quería ver en el podio. Creo que Alpine también cometió un error. No fue sólo mala suerte. Con todos esos coches de seguridad virtuales, podían haberlo metido al pit lane, como Ferrari. Fue horrible verle irse para atrás".

