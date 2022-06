Alpine explica cómo gestionó la guerra entre Fernando Alonso y Esteban Ocon en el GP de Canadá

El Gran Premio de Canadá ha dejado de nuevo las aguas muy revueltas en el entorno de Alpine. Fernando Alonso soñó con una presencia en el podio que finalmente cayó en manos de Lewis Hamilton. El piloto británico acompañó a Carlos Sainz y a Max Verstappen y volvió a encontrarse un buen resultado que bien hubiera merecido una pelea con el asturiano. Tras la carrera, el '14' confirmó que tenía ritmo para haber peleado esa tercera plaza en vista de que Charles Leclerc no pudo llegar hasta el cajón.

El bicampeón de Fórmula 1 también confirmó que su A522 sufrió una serie de problemas en su motor que le lastraron en la parte final de la carrera. Alpine confirmó que se trató de una fuga de aire de origen desconocido y que le hizo perder una media de entre ocho décimas y un segundo por vuelta. Una auténtica barbaridad cuando se está peleando en el tren de la clase media.

Eso provocó que Alonso pasara de pelear por el podio a la séptima plaza. La mala suerte con la estrategia y con la salida de los dos Safety Car tampoco ayudó. Para colmo, Alonso recibió una sanción de cinco segundos que le hizo caer hasta la novena posición, sumando solo dos puntos en lugar de los seis que tenía en el bolsillo por cuarta carrera consecutiva.

Fernando Alonso hablando con uno de sus ingenieros en Canadá Europa Press

El tramo final del Gran Premio de Canadá dejó una importante discusión entre Fernando Alonso y la escudería Alpine. Alonso pedía por radio repetidamente que le dejaran pasar porque tenía más ritmo que Esteban Ocon incluso aún con esa fuga. De hecho, las palabras del ovetense fueron "este fin de semana he ido 100 veces más rápido". Pero Alpine no accedió a hacer lo que otras veces sí han permitido.

Tampoco permitieron que hubiera lucha entre ambos porque consideraban que al final de la carrera lo más inteligente era conservar los puntos. Otra situación que sí han permitido en otras carreras como en Arabia Saudí, donde las tácticas arriesgadas de Ocon pusieron en problemas la integridad del monoplaza de Alonso.

Las consecuencias de esta situación fueron que ni Ocon ni Alonso consiguieron llegar más alto y que Fernando tuviera problemas para aguantar por detrás a Valtteri Bottas. En su defensa sobre el finlandés, la FIA consideró que el español realizó maniobras temerarias y por eso llegaron los cincos segundos de sanción que le hicieron perder dos posiciones. Una gestión que terminó en despropósito y en la pérdida de puntos que Fernando tanto temía.

Las explicaciones de Alpine

Ahora, Alpine ha intentado explicar cómo fue esa gestión y esas decisiones que tuvieron que tomar, asegurando que Ocon ralentizó su ritmo para dar DRS a Alonso y con ello intentar reducir esa pérdida de velocidad que tenía el asturiano en las rectas. Unas explicaciones que no han convencido mucho al bicampeón.

"A Fernando le faltaba ritmo como resultado de una presunta fuga de aire y Esteban le dio de forma táctica DRS para conseguir llegar hasta el final. Tuvimos un pequeño problema en el coche de Fernando, por eso terminó detrás de Esteban. No sabemos lo que es todavía, pero parece que fue una fuga de aire en algún lado. De dónde no lo sé. Se manifestó a temperaturas altas y entonces tienes que gestionar, así que estuvimos limitados en las rectas. Gracias a Dios que no fue lo suficientemente grande para que tuviéramos que abandonar".

Fernando Alonso subiéndose a su Alpine en la parrilla del GP de Canadá Europa Press

Así lo ha explicado Otmar Szafnauer, quien reitera que Ocon no tuvo una pérdida de ritmo, sino que fue todo fruto de esa estrategia: "Esteban no ha tenido ningún problema, ha sido un poco más rápido al final. Simplemente ha retrocedido de tal manera que teníamos un tren DRS. Creo que sin el tren DRS y el recorte excesivo, Fernando habría corrido el riesgo de que le adelantaran y Esteban le ha ayudado".

El jefe del equipo saca la cara por Ocon y responde a las críticas de Alonso con dureza: "No podíamos cambiar el orden porque entonces hubiéramos sido realmente vulnerables. Así que esto fue lo correcto. Esteban se contuvo para permitir que Alonso tuviera DRS, podría haberse ido, pero eso no es bueno para el equipo". Lo que está claro es que la guerra en Alpine entre sus pilotos y la dirección sigue muy abierta.

