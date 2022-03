Problemas importantes para Fernando Alonso: dudas con la unidad de potencia de su Alpine

No han arracado de la mejor manera los test de Bahréin para el equipo Alpine. Los franceses están viviendo una situación que parece ser incluso peor que la atravesada en Barcelona, cuando no pudieron rodar en el último día de pruebas tras una importante avería hidráulica en el A522 de Fernando Alonso.

La mañana fue relativamente tranquila para el equipo que dirige Otmar Szafnauer ya que Esteban Ocon sí pudo completar parte de los kilómetros que tenía pautados. Dio un total de 42 vueltas, aunque se esperaba que hubieran sido bastantes más. El piloto galo marcó el sexto mejor registro de la mañana en la primera vez que los franceses utilizaban el DRS, algo que como muchos equipos prefirieron esconder como fueron los casos de Red Bull o Ferrari.

Al igual que la mayoría de escuderías, Alpine también optó por realizar tandas largas y simulaciones de carrera variando la carga de combustible para seguir acumulando datos y conocimiento sobre el nuevo A522. Sin embargo, los problemas llegaron por la tarde, en la segunda sesión de test, cuando el turno era para Fernando Alonso

Admin melted to bring you this vid. #F1Testing pic.twitter.com/40GWRVmRqa — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) March 10, 2022

Al igual que pasó en Barcelona en los test que se llevaron a cabo en Montmeló, fue Fernando Alonso quien se cruzó con la mala fortuna de que el monoplaza francés sufriera una grave avería. El piloto asturiano tuvo que regresar al garaje después de dar unas primeras vueltas en las que su crono no fue especialmente positivo. De hecho, el español, que tampoco buscó atacar su mejor tiempo en un solo giro, se situó a casi cinco segundos de la cabeza que marcaba Charles Leclerc desde la mañana. Solo pudo completar 13 vueltas en la primera parte.

El registro de Fernando fue mejor en un inicio, pero fue cayendo puestos en la clasificación mientras se iba quedando obsoleto ante la mejoría del resto de pilotos. De hecho, mientras todos avanzaban en mayor o menos medida, el asturiano se encontraba en el garaje mirando el trabajo de todos sus mecánicos.

Serias dudas en Alpine

Los primeros reportes sobre la avería apuntaban al lado derecho de la unidad de potencia del A522 de Alonso. De hecho, se pudo ver a los mecánicos trabajando a destajo para intentar reparar el monoplaza y que Fernando pudiera salir antes de la finalización de la sesión. Poco después de la entrada del coche en el box, decidieron cerrar sus puertas para poder trabajar con mayor intimidad sin mostrar nada ni a sus rivales ni a las cámara.

Sin embargo, según fueron avanzando los minutos, diversas informaciones apuntaron a que no había problemas como tal en la unidad de potencia del A522, si no que simplemente se trataban de unos nuevos ajustes para instaurar un nuevo set up en el monoplaza. No obstante, eran unos cambios que llevaban mucho tiempo y que podían hacer que el asturiano pasara demasiado tiempo en el garaje.

De momento, lo que es seguro es que las dudas han regresado a la escudería francesa después de lo vivido en los test de Barcelona y que suponen una traba más al famoso 'Plan' de Fernando Alonso. No es nada positivo que en las pocas horas que disponen para rodar antes del inicio del curso, el coche pase más tiempo dentro del box siendo revisado por los mecánicos.

Los galos también han utilizado además un nuevo sistema en sus branquias laterales que no se pudo ver en Barcelona y que están probando para comprobar que resultado dan. Además, están probando si pueden solventar algunos problemas de refrigeración para la unidad de potencia con la que obtener ventaja sobre sus adversarios.

