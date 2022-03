Mazepin se siente una víctima: "Sé que el mundo ha cambiado, pero me he quedado sin mi sueño"

La pasada semana se rompió la burbuja de Nikita Mazepin en la Fórmula 1. El piloto ruso se quedó sin contrato en el equipo Haas F1, el cual decidió romper todo vínculo con Rusia relevando de su asiento al joven piloto y rompiendo el patrocinio con Uralkali, empresa del padre del polémico protagonista de esta historia.

Nikita se pronunció con un escueto comunicado, pero ahora ha roto su silencio como prometió tras su despido. Desde Moscú, donde Vladimir Putin orquesta la invasión de sus tropas en Ucrania, Mazepin ha respondido a todas las preguntas que ha dejado su salida del Gran Circo.

Mazepin se siente una víctima y ha creado una fundación para deportistas que han sido apartados de sus disciplinas como represión a los ataques rusos: "No ha habido razón legal para que el equipo haya acabado el contrato desde el momento en que la FIA nos dejaba correr con bandera neutral, y yo acepté ser neutral y quería firmar una carta para ello, pero no me han dado tiempo, me quedé sin el sueño por el que luche 18 años de mi vida y sin defensa para ello", dijo ante los medios.

El piloto de 23 años se mantiene neutral en el conflicto, mientras su padre es señalado como uno de los oligarcas pro-Putin: "El mundo no es el de hace dos semanas, lo sé y lo entiendo, es un tiempo dificil, tengo amigos en los dos lados del conflicto y nada es comparable con esto, no quiero hablar de ello, solo hablo de que me dijeron la semana pasada que paraba mi contrato cuando la FIA y el Consejo Mundial me dijo que podía correr con bandera neutral y yo acepte incondicionalmente, asi que la decisión de Haas de acabar el contrato unilateralmente no fue tomada por sanciones o por una autoridad deportiva, o por algo mío, o de mi padre o su compañía, y no creo que sea bueno".

Nikita Mazepin Haas F1

Mazepin cuenta cómo se enteró de su despido: "El equipo me dijo que si la FIA me dejaba, no habría problema y solía creer al cien por cien en las palabras de Steiner, al que respetaba como hombre y jefe de equipo, pero no oí nada del equipo de que esto ocurriría y supe que me echaban el mismo dia que vosotros, hace cuatro días, a la vez que la prensa. Nadie está listo para esto, no me dieron pistas de ello, ni apoyo".

Su salida provocó que algunos de sus compañeros de profesión le mandaran mensajes de apoyo. Mazepin habla de Checo Pérez, Leclerc, Bottas o Russel, "que me han llamado para darme ánimos y apoyo, algo muy importante porque el viaje a la F1 es largo para todos, con riesgo y me han acompañado en esta pérdida de mi sueño". Con quien no ha hablado ha sido con Mick Schumacher, el otro piloto de Haas, ni con Gene Haas, dueño de la escudería: "Apenas he hablado con Gene Haas alguna vez en estos años no puedo decir mucho porque no llevaba el equipo".

Voy a dedicar mi tiempo a ayudar a deportistas que les han roto las carreras y sus vidas

Sobre su futuro, Mazepin espera volver a tener otra oportunidad en la Fórmula 1 algún día: "No veo la F1 como un capítulo pasado, siempre estaré listo físicamente por si llega una oportunidad y no estoy mirando otras categorías, solo voy a dedicar mi tiempo a esta fundación, en donde puedo ser útil, en donde pueda hacer el mundo más amigable y más seguro para deportistas como yo que no puedan recibir la ayuda que yo les voy a dar, a aquellos que les han roto las carreras y sus vidas por cosas así", señala.

Lo que sí descarta es batallar para mantener el asiento en Haas: "No quiero ir donde no me quieren, no puedo volver a Haas aunque haya un resquicio legal, la F1 es peligrosa como para hacerlo. Este trabajo es complicado, estás bajo muchos focos y nunca imaginé que perdería el asiento así, en los pasados test solo pensaba en correr y arrancar el Mundial", concluye.

[Más información: Nikita Mazepin, fuera de la Fórmula 1: Haas 'rompe' con Uralkali y el piloto por la guerra]

Sigue los temas que te interesan