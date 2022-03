Mazepin, un paso fugaz y polémico por la F1: un 15-5 doloroso y la amenaza que se volvió en su contra

Nikita Mazepin (Moscú, 1999) ya es historia de la Fórmula 1, así como el patrocinio con Haas F1 de Uralkali, la empresa del padre del piloto ruso. La escudería estadounidense ha cortado todo vínculo con el país del este de Europa por la invasión a Ucrania. El veto a Rusia hace casi imposible volver a ver a Nikita con un asiento en el Gran Circo.

Tras estallar el conflicto bélico empezó el runrún en el paddock. La primera medida de Haas F1 fue borrar toda referencia al patrocinio con la empresa de fertilizantes de Dmitri Mazepin, su principal apoyo económico, y a la simbología rusa que adornaba el monoplaza. La situación ahogaba a la escudería al tiempo que la Fórmula 1 iba, poco a poco, cortando también sus relaciones con Rusia.

El veto fue definitivo cuando esta semana la FIA anunciaba que cortaba el contrato con el promotor del GP de Rusia y anunciaba que la Fórmula 1 no volvería en un futuro al país. Asimismo, la organización aclaraba que los pilotos rusos no iban a ser castigados más que por el hecho de no representar a la bandera rusa. Aún, en Reino Unido dejaban claro que no dejarían competir en su país a los pilotos rusos comoo castigo por la invasión.

El caso de Mazepin, sin embargo, era especial. Durante su corta trayectoria en la Fórmula 1 ha estado respaldado por la empresa de su padre, oligarca allegado a Vladimir Putin. Aterrizó en Haas F1 gracias al patrocinio de Uralkali que permitía la supervivencia de la escudería fundada en 2014. Si bien Nikita había destacado en Fórmula 2, su pilotaje tampoco era el más brillante de todos de la categoría pequeña.

Mazepin junto a sus mecánicos del equipos Haas Reuters

Haas no podía continuar de la mano de Uralkali y, al romper con la empresa, también decidió hacerlo con Mazepin pese a haberse abierto antes la puerta a seguir juntos sin el apoyo económico del padre. Esta decisión demuestra que Nikita estaba ahí por el dinero, ya que a Haas ha dejado de compensarle tenerle al volante una vez ha tenido que separar sus caminos con Uralkali.

Mazepin mostraba su decepción tras conocer la noticia: "Queridos fans y seguidores, estoy muy decepcionado por escuchar que mi contrato en la F1 ha acabado. Aunque comprendo las dificultades, ahí estaba la decisión de la FIA. Mi voluntad de aceptar las condiciones propuestas para continuar fueron completamente ignoradas y no se siguió ningún proceso en este paso unilateral. Para aquellos que han intentado entenderme, les dedico mi eterno agradecimiento. He valorado mi tiempo en la F1 y espero que juntos podamos tener mejores tiempos. Diré algo más en los próximos días".

Duelo con Mick Schumacher

Pero Haas tenía suficientes razones para desprenderse de Mazepin en estas circunstancias. En solo un año en la Fórmula 1, Nikita ha sido bastantes veces más protagonista por asuntos negativos que positivos. En la pista dejó mucho que desear, siendo el más odiado por el resto de pilotos, y fuera de ella acumuló polémicas incluso con su propio compañero, Mick Schumacher, y el equipo.

El duelo que mantuvo con Mick en 2021 dejó en evidencia a Nikita. El balance de los resultados en carrera acabó con un 15-5 favorable al piloto alemán, hijo del Káiser, frente al ruso. Haas fue el peor equipo del Mundial, pero quedó demostrado quién de los dos sabía sacar mejor rendimiento al monoplaza.

La amenaza de su padre

Las chispas saltaron entre Mazepin y Schumacher en más de una ocasión durante la temporada. Los mejores resultados de Mick provocaron acusaciones en Haas que se ven reflejadas en la cuarta temporada de Drive to Survive, la serie documental de Netflix que narra los acontecimientos del Mundial de Fórmula 1. Las cosas entre el clan Mazepin y Haas no fueron demasiado bien, al parecer.

En la serie, que se estrenará el 11 de marzo, se ven las amenazas de Dmitri Mazepin al director del equipo, Günther Steiner. El empresario llegó a pedir un cambio de monoplazas entre su hijo y Mick Schumacher porque creía que el alemán tenía trato a favor en el equiipo. La situación llegó al punto de que Mazepin padre llegó a amenazar a Haas con retirar el patrocinio de Uralkali si no se hacía lo que quería.

"Si no cambia, enviaré una carta oficial para que dejemos de financiar y dejemos de competir. Será un gran problema con el dinero", le amenaza Dmitri Mazepin a Jesper Carlsen, asesor de Haas. Esto ocurrió en el Gran Premio de España (Barcelona), la cuarta carrera del calendario del Mundial 2021.

Y Haas cedió a las exigencias de su patrocinador principal, pero eso no mejoró el rendimiento de Mazepin. Los resultados siguieron la misma línea, con Mick quedando por delante casi siempre, y ahora Nikita sufre un revés de realidad. Sin financiación, sin asiento en una escudería y con una mala imagen por la invasión a Ucrania, Mazepin puede haber dicho adiós definitivamente a la Fórmula 1.

