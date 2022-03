Obradovic, sobre la guerra en Ucrania: "No se habló tanto cuando mi país, Serbia, fue bombardeado"

Zeljko Obradovic es considerado uno de los mejores entrenadores europeos de la historia. Sus más de 20 años en los banquillos y sus nueve Euroligas -más que ningún otro técnico- respaldan su carrera, en la que también ha destacado por hablar siempre sin pelos en la lengua. Ha vuelto a ocurrir, tras la última derrota de su equipo, el Partizán de Belgrado, en la Eurocup.

A Obradovic le pidieron los medios de comunicación que diera su opinión sobre la invasión en Ucrania por parte de las tropas militares de Rusia. Lejos de lanzar alguna sentencia sobre lo que está ocurriendo, quiso reivindicar que en conflictos pasados no se pusiera el foco de atención como pasa ahora.

"No quiero hacer ninguna declaración, esta no es la primera guerra en nuestra vida. Tengo 62 años, recuerdo muchas cosas de mi vida, pero no recuerdo que la gente hablara tanto cuando mi país fue bombardeado en 1999", dijo el técnico serbio tras la derrota de su equipo ante el Lietkabelis lituano.

Zeljko Obradovic Jorge Zapata EFE

Obradovic se refería a los bombardeos que sufrieron los países de los Balcanes por parte de la OTAN a finales del siglo pasado y citó otros conflictos ocurridos en Oriente Medio en la Historia reciente: "No vi a la gente reaccionar y hablar tanto. También en Irak, en Siria y en Afganistán. Ahora la gente está hablando de lo que está pasando en Ucrania y, por supuesto, tienen derecho a hacerlo. Por supuesto, como persona, estoy en contra de cualquier tipo de guerra, es terrible cuando solo muere un hombre en cualquier guerra".

Dura derrota en la Eurocup

Ya sobre el último partido del Partizan, Obradovic mostró su enfado por la derrota: "No tenemos excusa para esta actuación. Jugamos un gran derbi contra el Estrella Roja hace dos días y ganamos, pero no es una excusa. Es la peor excusa posible que puedes poner. En nuestro equipo, sólo dos jugadores jugaron el partido. Kevin Punter y Rade Zagorac. El resto fueron un desastre", finalizó ante los medios.

