Carlos Sainz: "El Gordo de 2022 sería ganar el Mundial de F1 con Ferrari"

En su karting de Madrid, Carlos Sainz Jr. ha despedido la temporada en un acto organizado por su patrocinador Estrella Galicia. El piloto de Ferrari ha analizado su primera temporada en la escudería italiana, además de qué espera el próximo año en el Mundial de Fórmula 1.

Temporada 2021

"Me siento bien realizado, me puse objetivos ambiciosos al inicio de temporada y se han cumplido a mis pasos, he llegado a un nivel alto al final de temporada, he acabado como quería con buenos resultados. Desde mitad de temporada sentía que tenía el coche más por la mano, a mi gusto, me costó al principio entender la degradación de las gomas, cómo hacer la estrategia de carrera con ello, pero ya lo fui mejorando al paso de carreras y en clasificación mejoré y todo fue más sencillo. Las últimas seis o siete carreras han sido así".

Cuarto piloto de la parrilla

"Es un buen dato que te elijan los jefes de equipo aunque no sé lo serio que se lo toman. Entre los pilotos la verdad es que nos enchufamos unos a otros... bueno pues contento de ello y de estar bien considerado".

Carlos Sainz Jr. atiende a los medios durante una rueda de prensa organizada por Estrella Galicia 0.0 EFE

Líder de Ferrari

"Siempre puedes mirar el año carrera a carrera y en algunas no hubo y en otras sí, pero al cabo de 22 la suerte se compensa y todos acaban donde se merecen. A Ferrari le da igual qué piloto acabe delante del otro, era importante ser terceros, lo más importante. En Ferrari no hay un líder, aunque pocos me crean y se ha demostrado al final de temporada, sobre todo dos pilotos buenos liderado y dirigiendo al equipo y creo que así seguirá siendo y creo que es lo suyo. Acabar detrás de cuatro coches que son un segundo más rápido pues piensas eso que ser primero del resto era simbólico y un buen símbolo para los que estamos detrás".

Primer año en Ferrari

"Imaginé muchas cosas sobre ese primer año, de lo que iba a vivir, lo que me contaba mucha gente ya lo sabía y me ayudó a prepararme mentalmente, lo he disfrutado muchísimo he conocido gente muy especial, sentir también el apoyo de los 'tifosi', no lo olvidaré en la vida".

¿Cuál sería el Gordo de 2022?

"El Gordo sería sentir con Ferrari que puedo pelear arriba, luchar por una primera victoria y optar por un Mundial, nadie sabe si lo lograremos, no sabemos dónde estamos pero puestos a pedir, luchar por la primera victoria y el título".

Competir contra Fernando Alonso

"Todos los equipos tienen oportunidad el año que viene: Alpine, Aston Martin, nosotros... tenemos oportunidad de salto cualitativo mientras que los grandes seguirán arriba, claro que me imagino peleando por el título con Fernando, ojalá que esté todo un poco más igualado".

Qué pide y que sabe del Ferrari 2022

"Solo pido que el coche vaya como un cohete para estar arriba, el resto ya lo pongo yo, me adapto bien a cualquier coche y me lo curro en el simulador, donde le doy una dirección. Lo he probado, es muy diferente de forma y de pilotar, he podido desarrollarlo, será duro de pilotar, muy distinto, no tan cómodo en el balance en curva por ejemplo. Y será rápido, pero duro".

Rumores sobre la retirada de Lewis Hamilton

"No sé, ojalá que no se retire Hamilton, yo quiero seguir compitiendo con él, es de los mejores de la historia y quiero seguir compartiendo parrilla con él".

El piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz Jr., en una rueda de prensa organizada por Estrella Galicia 0.0 EFE

Renovación

"No sé, tenemos que sentarnos y hablar con calma, poner todas las opciones encima de la mesa y ver cuál es la más atractiva para todos, pero aún no sé qué voy a preferir, estoy muy contento en Ferrari, ha sido un inicio idóneo y creo que ambos estamos contentos y ponernos de acuerdo"·.

Final del Gran Premio de Abu Dabi

"Me hubiera gustado estar tras ellos pero con los doblados no pude luchar por la primera victoria, sobre todo si se chocaban. Para Hamilton igual hubiera sido más justo una bandera roja, quizás lo fuera hacer ese final con los dos iguales, pero el reglamento tampoco obliga a sacarla en ese contexto si no hay mucha suciedad en pista, etc. Por eso hay que analizar qué pasó, porque creo que fue un poco desafortunado estar en esa posición. A veces la consistencia en la aplicación del reglamento ha sido polémica y hay que revisarlo aunque nunca todo el mundo va a estar contento, pero creo que algunas deben clarificarse y hacer el deporte más comprensible y consistente".

Acoso a Lafiti

"Es la mala realidad que a veces vivimos en las redes sociales. Yo a veces no me mojo porque hay tanta polarización, no mostrar tu identidad te da ese poder sin control y a mí es algo que me preocupa sobre todo por la gente joven que no tiene la madurez suficiente para controlar la ira que te llega desde ahí. Lo estamos viendo como alguien puedes ser tan fanático en el mal sentido de la palabra. Los pilotos ya hicimos una sentada de un fin de semana sin redes, para que las plataformas nos echen una mano, ojalá en el futuro haya más control con esta gente, no me gusta verlo, no lo acabo de entender y solo nos cohíbe".

Mejor adelantamiento del año

"Ni idea, han sido 22 carreras y muchas pasadas pero guardo buen recuerdo de Turquía porque en un momento todas las vueltas adelantaba un coche en la misma curva, la recuerdo por la agresividad y la remontada tras penalizar, todos salieron bien".

La casa de papel

"Soy un forofo adicto a esta seria y cuando grabé un spot en el mismo set de la serie con Estrella Galicia debe ser de las pocas veces que me ha hecho tanta ilusión grabar un spot. Yo soy piloto, no actor y el trabajo es duro para esas horas de rodaje".

