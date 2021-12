Carlos Sainz manda un mensaje a Ferrari: "Alguna gente no pensaba que pudiera ganar a Leclerc"

El mensaje de Ferrari, por boca de Mattia Binotto, que servía para posicionar a Charles Leclerc por delante de Carlos Sainz en el futuro de la escudería fue de lo más sorprendente. Sin duda, al piloto madrileño no le gustó nada, ya que una de las premisas que exigió para su llegada a la escudería italiana fue ser tratado de igual forma que su compañero.

Al madrileño no hacía falta que nadie le dijera que Leclerc partía con un ventaja competitiva por su experiencia en la casa, pero no quería que eso se tradujera en el trato. Además, con su rendimiento este curso, ha demostrado que la distancia entre ambos era mucho menor de la esperada. De hecho, el piloto español tiene opciones todavía de quedar por delante de su compañero en la clasificación.

El monegasco le saca a Carlos solo 8,5 puntos, una diferencia muy pequeña después de de toda una temporada en la que Sainz se ha coronado como el recién llegado a un nuevo equipo que mejores sensaciones ha demostrado. Además, también tiene a tiro adelantar a Lando Norris y ha sido pieza clave en la escalada de Ferrari hasta la tercera posición en el campeonato de marcas.

A pesar de todo eso, no quiere hablar de una posible renovación hasta 2024, año en el que finaliza la vinculación de Charles con los de Maranello, la más larga jamás firmada en la Fórmula 1 moderna. La suya, en cambio, finaliza la próxima temporada después de haber firmado dos años cuando se marchó de McLaren.

"No sé qué pasará con el contrato. Creo que todos estamos contentos, yo incluido y creo que está siendo un año positivo, en el que entré sin tiempo de adaptación y casi sin test de pretemporada. El hecho de acabar más fuerte de cómo empecé me da confianza y sé que ha habido una progresión. Estoy confiado cara a 2022, porque me siento cómodo y rápido".

La rivalidad con Leclerc

De lo que sí ha querido hablar es de esa batalla que mantendrá con Lando y Charles en Abu Dhabi y que servirá para cerrar una temporada que termina con alguna polémica: "Hay una batalla por el quinto puesto y quizá soy sólo un aspirante más que un claro candidato, porque necesito quedar quinto en carrera, pero es algo que se puede hacer perfectamente. Lo pude hacer en Jeddah, sin el error de la clasificación, pero ahora necesito que ellos también fallen. El hecho de estar en la batalla con Lando y Charles, cuando ellos llevan tres años con sus coches, ya es una buena noticia y un buen año".

Carlos cierra el curso reivindicándose después de escuchar las palabras de Binotto que le dejaban un poco de lado respecto a su compañero. No obstante, Sainz se queda con haber podido competir con un Leclerc más veterano en Ferrari, algo que muchos no esperaba, pero él sí: "Sinceramente... sí lo esperaba".

"Siempre he ido a todos los equipos pensando que puedo ganar a cualquiera y y estar por delante. Sabía que iba a ser difícil adaptarme y que Charles iba a tener una ventaja al principio de año, pero siempre que he ido un equipo lo he hecho para ganar al que tenía al lado, independientemente de quién fuera. Sé que alguna gente no lo pensaba, pero suele pasar".

Por último, analizó las nuevas modificaciones del trazado de Abu Dhabi, las cuales ve positivas para aumentar el espectáculo: "La teoría dice que es más fácil adelantar, porque más difícil que en el antiguo era casi imposible. Creo que los cambios van en la dirección correcta y no sé cuánto ayudará. En el caso de Ferrari le irá un poco peor que el circuito base 2020, ya que era más revirado, como le gusta a este coche".

