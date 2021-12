Verstappen y Hamilton comienzan su guerra en Abu Dhabi: de pedir "igualdad" al octavo título

El fin de semana en Abu Dhabi todavía no ha empezado, pero la guerra entre Max Verstappen y Lewis Hamilton sí. La FIA quiere guerre y por eso decidió juntarles en la rueda de prensa previa a que arrancaran los entrenamientos libres y ya han saltado las primeras chispas. El campeonato se decide y muchos piensan que todo pueda acabar en un accidente entre ambos.

Quien más se ha mojado ha sido claramente un Max Verstappen que sigue muy enfadado por lo sucedido en Arabia Saudí: "Claramente las cosas no se aplican por igual a todos. Las cosas que hice para defenderme, otros dos tipos también lo hicieron, y ni siquiera recibieron una mención o una penalización".

"Así que no lo entiendo, porque creo que sólo estaba compitiendo fuerte. Lo que pasó, para mí, no merecía ninguna penalización, y las otras dos personas que lo hicieron no recibieron una, así que claramente soy sólo yo quien lo recibe. Por supuesto, si luchas en la parte delantera la gente es un poco más crítica, supongo, pero yo no lo entiendo". Así arrancaba el neerlandés con los medios de su país.

Verstappen y Hamilton peleando por la posición en Arabia Saudí Europa Press

"Al final, las críticas siempre están ahí. Pero creo que, por mi parte, lo que es injusto es que me tratan de manera diferente a los demás pilotos. Claramente otros pilotos pueden salirse con la suya, y yo no. Creo que eso es un pequeño problema".

Verstappen ha reiterado en muchas ocasiones que solo pide igualadar para luchar por el título: "Para ser sincero, lo único que pido es que se sea justo para todos, y claramente ese no es el caso en este momento. Pero como dije, no siento que me haya equivocado, y está claro que si lo hacen los demás no está mal, entonces, ¿por qué debería cambiar cuando a otros se les permite correr así? Creo que todo el mundo debería poder correr así".

"Otras personas hacen exactamente lo mismo y no reciben nada, porque los dos estábamos fuera de pista. Estábamos fuera de la línea blanca en la curva 1, y sí, de alguna manera juzgaron que era mi culpa, con lo que no estoy de acuerdo".

Más tarde, en rueda de prensa oficial y al lado de Hamilton, Verstappen moderó un poco la forma de su discurso, pero no la forma. Se sigue viendo perjudicado por las últimas deciciones y alehando que otros toman las mismas decisiones que él: "Lo que está claro es que hay cosas que se permiten a hacer a otros y luego está lo que yo hago".

Verstappen mira a Hamilton como levanta su trofeo de ganador en Arabia Saudí Europa Press

"No sé qué pasará. Durante el año han pasado cosas, controvertidas. Hay que centrarse en lo positivo y lo que ocurrirá en pista. Seguro que ambos queremos ganar en pista". Además, Max dejó claro que sabe cuáles son los principales puntos del reglamento y que nadie se los tiene que recordar: "Los conozco, no necesito que me los recuerden. Sólo pienso en hacer mi carrera".

Por último, se defendió de las acusaciones que pesan sobre él y esa posibilidad de provocar una colisión que le dé el título en detrimento de su rival: "Como piloto, nunca piensas en eso. Sólo en hacerlo lo mejor posible. Fueron los medios los que empezaron a hablar de ello. Yo sólo intentaré ganar".

Hamilton no quiere polémicas

Por su parte, Lewis Hamilton fue algo más precabido en su análisis y se centró en sus opciones de alcanzar el título número ocho: "Sería un logro increíble, aunque ya lo logramos. Estoy muy agradecido al equipo por lo que he hecho y logrado en este tiempo. Sólo lo siento como otro campeonato más. Cada año lo afronto como que empiezo de cero. Me centro en ganar, sólo me subo al coche y no me siento el campeón, sólo el que intenta ganar el título".

Una victoria le daría la posibilidad de superar el récord de Michael Schumacher, mientras que una derrota le daría el primer título a 'Mad Max'. El inglés no ha querido hablar de un posible choque entre ambos: "No puedo controlar lo que sucede a mi alrededor. Yo sólo voy a lo mío, a prepararme lo mejor posible. No gasto ninguna energía en pensar en eso".

Lewis Hamilton rodando por delante de Verstappen en Arabia Saudí Reuters

"No pensé que llegaría a esta situación de jugarme el título aquí. No malgasto energías en cosas que no puedo controlar. No gasto energía en eso. Al final, siempre creo que todos aquí vienen a correr y a hacer las cosas correctamente".

Sobre el aviso de la FIA y la posibilidad de restarles puntos por conductas antideportivas, asegura que no está preocopado: "Ya pasó en el pasado, por eso dicen eso. Es justo que lo digan. Esperemos que no tengan que usarlo y tengamos una gran carrera. No pienso en eso. Sólo estoy aquí para hacer una gran carrera. No pierdo energías en eso. Ellos ganaron aquí el año pasado. Sólo pienso en ser más fuertes".

También quiso quitar hierro al asunto de su rivalidad con Verstappen y sus palabras por radio con las que llamó loco por sus maniobras: "Cuando estás en carrera dices cosas en caliente. Era sentido figurado. Todos estamos un poco locos por hacer lo que hacemos, por los riesgos que corremos".

